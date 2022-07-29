Верес уступил Минаю в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону ровенский «Верес» в контрольном матче уступил «Минаю» со счетом 1:3.

Контрольный матч

«Минай» – «Верес» – 3:1

Гол: Сергийчук (72).

«Верес» (1 тайм): Коркодим – Гагун, Мирошник, Курко (Вовченко, 39), Квасный, Клец, Кучеров, Дахновский, Г.Пасич, С.Шарай, М.Шестаков.

«Верес» (2 тайм): Ющишин – С.Шестаков, Мирошник (Гук, 85), Вовченко (на просмотре), Е.Пасич, Переходько, Кучеров, Дахновский (Данилюк, 85), В.Шарай, Гечев, Сергийчук.