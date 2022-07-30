Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 18:44 |
1884
1

ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес

Под горячую руку болельщицы попал Антон Байдал

30 июля 2022, 18:44 |
1884
1
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ФК Минай. Антон Байдал

В пятницу ровенский «Верес» в контрольном матче уступил «Минаю» со счетом 1:3.

Во время матча одна из болельщики развернула плакат с оскорбительной надписью «Байдал – пи*****». Причины такого такого поступка неизвестны. Возможно, это бывшая девушка футболиста.

Отметим, что 22-летний игрок «Миная» Антон Байдал в этом матче не играл.

По теме:
Атлетико вырвал победу у Манчестер Юнайтед
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
Сбор в Нидерландах позади. Шахтер сыграл вничью с Утрехтом
Антон Байдал Минай товарищеские матчи Верес Ровно контрольные матчи УПЛ Минай - Верес болельщики
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше
Футбол | 30 июля 2022, 11:36 35
Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше
Шахтер хочет играть часть матчей УПЛ в Польше

В Варшаве пройдут матчи «Горняков» в Лиге чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса
Футбол | 29 июля 2022, 20:52 8
ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса
ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса

Словенский вингер покинул «Динамо»

Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Футбол | 29.07.2022, 21:15
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника
Футбол | 30.07.2022, 13:19
75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника
75 матчей в Лиге 1. Днепр-1 может подписать опытного защитника
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
Футбол | 29.07.2022, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал шестерых новых игроков
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Хоч я ніколи і не чув про Байдала, але я повністю на боці цієї кралі.😂😂😂
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
30.07.2022, 06:23
Другие виды
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
28.07.2022, 17:13 11
Футбол
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
28.07.2022, 18:30 16
Футбол
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
Деревянченко не претендует на титулы и выйдет на бой с Конли без давления
30.07.2022, 07:45
Бокс
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
29.07.2022, 18:01 2
Теннис
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
29.07.2022, 23:48 9
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
29.07.2022, 04:45 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
29.07.2022, 08:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем