Украина. Премьер лига30 июля 2022, 18:44 |
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ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
Под горячую руку болельщицы попал Антон Байдал
30 июля 2022, 18:44 |
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В пятницу ровенский «Верес» в контрольном матче уступил «Минаю» со счетом 1:3.
Во время матча одна из болельщики развернула плакат с оскорбительной надписью «Байдал – пи*****». Причины такого такого поступка неизвестны. Возможно, это бывшая девушка футболиста.
Отметим, что 22-летний игрок «Миная» Антон Байдал в этом матче не играл.
29 липня. Товариський матч Минай - Верес. Дівчина висловлює неповагу футболісту Миная Антону Байдалу😅 pic.twitter.com/kJLyH5bFba— Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) July 30, 2022
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Хоч я ніколи і не чув про Байдала, але я повністю на боці цієї кралі.😂😂😂
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