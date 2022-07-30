ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес

В пятницу ровенский «Верес» в контрольном матче уступил «Минаю» со счетом 1:3.

Во время матча одна из болельщики развернула плакат с оскорбительной надписью «Байдал – пи*****». Причины такого такого поступка неизвестны. Возможно, это бывшая девушка футболиста.

Отметим, что 22-летний игрок «Миная» Антон Байдал в этом матче не играл.