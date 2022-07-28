Украина. Премьер лига28 июля 2022, 14:56 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
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Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
28 июля 2022, 14:56 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
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В пятницу, 29 июля, состоится контрольный поединок, в котором «Минай» примет ровенский «Верес». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
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