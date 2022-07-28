Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 14:56 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
82
0

Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

28 июля 2022, 14:56 | Обновлено 28 июля 2022, 15:17
82
0
Минай – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Верес

В пятницу, 29 июля, состоится контрольный поединок, в котором «Минай» примет ровенский «Верес». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

По теме:
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Динамо отправилось в Ливерпуль на матч с Эвертоном
Металлист 1925 – Штурм – 1:0. Видео гола и обзор матча
смотреть онлайн Верес Ровно Минай контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Футбол | 27 июля 2022, 22:36 48
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков

Команда Виктора Скрипника старалась бороться до последнего

Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Футбол | 28 июля 2022, 13:13 0
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо
Буяльский прервал две затянувшиеся безголевые серии Динамо

Как и 3 года назад, Виталий стал автором первого гола киевлян в еврокубковом сезоне

ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»
Футбол | 28.07.2022, 09:52
ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»
ФК Ворскла: «Речь идет о судейских двойных стандартах»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Футбол | 27.07.2022, 23:07
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Футбол | 27.07.2022, 22:52
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
Первый серьезный вызов. Шахтер уступил Аяксу
26.07.2022, 22:52 14
Футбол
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 16
Футбол
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 14
Футбол
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
Минус вертолет и 170 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага
26.07.2022, 11:17
Война
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41
Биатлон
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
Фьюри подтвердил, что ведет переговоры о бое со звездой Игры престолов
27.07.2022, 12:19
Бокс
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем