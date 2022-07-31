Украина. Премьер лига31 июля 2022, 20:19 |
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Минай – Верес – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
31 июля 2022, 20:19 |
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В рамках подготовки к новому сезону «Минай» на своем поле выиграл у ровенского «Вереса» со счетом 3:1.
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