Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Верес – 3:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Минай
29.07.2022, FT 3 : 1
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 20:19 |
387
0

Минай – Верес – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

31 июля 2022, 20:19 |
387
0
Минай – Верес – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Минай

В рамках подготовки к новому сезону «Минай» на своем поле выиграл у ровенского «Вереса» со счетом 3:1.

По теме:
Рух минимально проиграл Львову в дерби
Манчестер Юнайтед – Атлетико Мадрид – 0:1. Видео гола и обзор матча
Рух – Львов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
видео голов и обзор Верес Ровно Минай товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
Футбол | 31 июля 2022, 15:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК

33-летний Домагой Вида продолжит карьеру в Греции

Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
Футбол | 30 июля 2022, 23:49 0
Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19
Луческу отправил трех игроков в состав Динамо U-19

Боль, Царенко и Яцык вернулись в «Динамо» U-19

Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Футбол | 30.07.2022, 21:01
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
Ливерпуль обыграл Манчестер Сити и завоевал Суперкубок Англии
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
Футбол | 31.07.2022, 13:39
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
ПАЛКИН: «Мы брали футболистов с рассрочкой. У нас долгов под 50 млн евро»
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Футбол | 31.07.2022, 09:20
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Спортивный директор Штурма: «Динамо избавило нас от ада в столице Турции»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
30.07.2022, 15:20 1
Бокс
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
30.07.2022, 15:12 45
Футбол
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
ВИДЕО. Много обострял. Все действия Зинченко в матче с Севильей
30.07.2022, 19:35 1
Футбол
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
Сборные Украины всухую выиграли матчи 1-го тура на шахматной Олимпиаде
29.07.2022, 22:52 1
Другие виды
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
30.07.2022, 19:08 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса
ОФИЦИАЛЬНО. Вербич – игрок Панатинаикоса
29.07.2022, 20:52 8
Футбол
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
30.07.2022, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем