Украина. Премьер лига07 июля 2022, 23:27 | Обновлено 07 июля 2022, 23:41
684
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Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
Команда УПЛ переиграла «Полесье» Ставки со счетом 3:1
07 июля 2022, 23:27 | Обновлено 07 июля 2022, 23:41
684
0
7 июля «Колос» из Ковалевки выиграл спарринг у аматорского клуба.
Команда УПЛ переиграла «Полесье» Ставки со счетом 3:1.
Голы на счету Евгения Исаенка, Кирилла Попова и Антона Цыганкова.
Товарищеский матч. 7 июля
«Колос» Ковалевка – «Полесье» Ставки – 3:1
Голы: Исаенко, Попов, Цыганков.
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