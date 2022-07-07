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  4. Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 23:27 | Обновлено 07 июля 2022, 23:41
684
0

Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба

Команда УПЛ переиграла «Полесье» Ставки со счетом 3:1

07 июля 2022, 23:27 | Обновлено 07 июля 2022, 23:41
684
0
Забили Попов и Цыганков. Колос выиграл спарринг у аматорского клуба
ФК Колос Ковалевка

7 июля «Колос» из Ковалевки выиграл спарринг у аматорского клуба.

Команда УПЛ переиграла «Полесье» Ставки со счетом 3:1.

Голы на счету Евгения Исаенка, Кирилла Попова и Антона Цыганкова.

Товарищеский матч. 7 июля

«Колос» Ковалевка – «Полесье» Ставки – 3:1

Голы: Исаенко, Попов, Цыганков.

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Колос Ковалевка Полесье Ставки товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Евгений Исаенко Кирилл Попов Антон Цыганков
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Источник ФК Колос Ковалевка
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