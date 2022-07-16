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Товарищеские матчи
Дачия Буюкань
16.07.2022, FT 0 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 22:19 | Обновлено 16 июля 2022, 22:47
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Они сыграли три тайма. Черноморец обыграл Дачию в спарринге в Молдове

Команда Романа Григорчука выиграла со счетом 2:0, голы забили Штогрин и Русин

16 июля 2022, 22:19 | Обновлено 16 июля 2022, 22:47
649
1
Они сыграли три тайма. Черноморец обыграл Дачию в спарринге в Молдове
ФК Черноморец Одесса

Одесский «Черноморец» победил в Молдове в спарринге против кишиневской «Дачии Буюкань». Команда Романа Григорчука выиграла со счетом 2:0

Команды играли в необычном формате – 3 тайма: 45–30–30 минут. Времени, чтобы проверить всех игроков из заявки, было достаточно. Моряки открыли счет уже на 13-й минуте. Максим Брагару с левого фланга сместился в центр и сделал удачный навес на Андрея Штогрина. Тот головой точно пробил, без шансов для голкипера – 1:0.

Во втором тайме на поле у ​​одесситов появились Евгений Паст, Иван Бобко и Юрий Коломоец. А второй гол организовали еще игроки основного состава. Политыло вывел Русина лицом к лицу с голкипером молдовской команды, и форвард мастерски обыграл оппонента – 2:0

В третьем тайме «Черноморец» существенно обновился, в качестве капитана команду на поле вывел Кирилл Ковальчук. Глава селекционной службы клуба находится в отличной форме. Что и доказали последние 30 минут игры. Активные действия Кирилла помогли одесситам заработать пенальти. Но новичок «Черноморца» Максим Ермоленко ошибся.

До конца игры счет не изменился (2:0), «моряки» положили начало традиции уверенных побед по субботам.

Товарищеский матч

16 июля 2022 года. 18:00. Вадул-луй-Водэ (Молдова)

Дания Буюкань (Кишинев, Молдова) – Черноморец (Одесса, Украина) – 0:2

Голы: Штогрин, 13, Русин, 65.

Не реализовал пенальти: Ермоленко, 81.

Черноморец: 12 Непогодов (44 Паст, 46; 1 Варакута, 76), 33 Селин (22 просмотр, 76), Ермаков (74 просмотр, 76), 20 Джеймс (2 Войтиховский, 76), 9 Путря (5 Суханов, 76) , 14 Кравченко (капитан) (96 Ковальчук, 76), 6 Политыло (15 просмотр, 76), 7 Кузик (21 Бобко, 58), 45 Брагару (18 Литвиненко, 76), 11 Штогрин (10 Коломоец, 65), 8 Русин (19 Ермоленко, 76).

Тренер – Роман Григорчук.

Игра состояла из трех таймов: первый тайм – 45 мин, второй и третий – по 30 мин.

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Источник ФК Черноморец
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