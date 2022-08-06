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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 19:47 | Обновлено 06 августа 2022, 20:21
253
0

Львов расписал ничью с тернопольской Нивой

Украинские клубы не выявили сильнейшего в товарищеском матче

06 августа 2022, 19:47 | Обновлено 06 августа 2022, 20:21
253
0
Львов расписал ничью с тернопольской Нивой
ФК Нива

В субботу, 6 августа, футбольный клуб «Львов» встретился с тернопольской «Нивой» в товарищеском матче. Матч завершился со счетом 1:1.

Товарищеские матчи. Брюховичи

«Львов» (Львов, Украина) - «Нива» (Тернополь, Украина) - 1:1 

Голы: Богдан Мишенко, 85 – Андрей Зинь, 6

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Источник Sport.ua
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