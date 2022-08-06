Украина. Премьер лига06 августа 2022, 19:47 | Обновлено 06 августа 2022, 20:21
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Львов расписал ничью с тернопольской Нивой
Украинские клубы не выявили сильнейшего в товарищеском матче
06 августа 2022, 19:47 | Обновлено 06 августа 2022, 20:21
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В субботу, 6 августа, футбольный клуб «Львов» встретился с тернопольской «Нивой» в товарищеском матче. Матч завершился со счетом 1:1.
Товарищеские матчи. Брюховичи
«Львов» (Львов, Украина) - «Нива» (Тернополь, Украина) - 1:1
Голы: Богдан Мишенко, 85 – Андрей Зинь, 6
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