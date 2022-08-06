Львов расписал ничью с тернопольской Нивой

В субботу, 6 августа, футбольный клуб «Львов» встретился с тернопольской «Нивой» в товарищеском матче. Матч завершился со счетом 1:1.

Товарищеские матчи. Брюховичи

«Львов» (Львов, Украина) - «Нива» (Тернополь, Украина) - 1:1

Голы: Богдан Мишенко, 85 – Андрей Зинь, 6