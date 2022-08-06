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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 13:04 | Обновлено 06 августа 2022, 15:01
22
0

Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

06 августа 2022, 13:04 | Обновлено 06 августа 2022, 15:01
22
0
Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФК Львов

В субботу, 6 августа, состоится товарищеский поединок, в котором ПФК «Львов» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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