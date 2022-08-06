Украина. Премьер лига06 августа 2022, 13:04 | Обновлено 06 августа 2022, 15:01
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Львов – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
06 августа 2022, 13:04 | Обновлено 06 августа 2022, 15:01
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В субботу, 6 августа, состоится товарищеский поединок, в котором ПФК «Львов» примет «Ниву» из Тернополя. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.
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