Колос проиграл Александрии в спарринге
Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону
29 июля «Колос» и «Александрия» провели контрольный поединок, в котором «горожане» одержали победу со счетом 2:0.
Все главные события этого матча произошли в первом тайме. Викентий Волошин открыл счет в матче, а в конце тайма пенальти реализовал Сергей Рыбалка.
Ковалевцы же свои отличные возможности, которых было минимум 2-3 в каждом из таймов, не реализовали. Как итог – сухая победа гостей.
Контрольный матч
«Колос» (Ковалевка) – «Александрия» (Александрия) – 0:2
Голи: Волошин, 24, Рыбалка, 41 (пен.)
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
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