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Колос К
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Александрия
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Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 11:30 | Обновлено 03 августа 2022, 12:08
274
0

Колос проиграл Александрии в спарринге

Клубы УПЛ продолжают подготовку к новому сезону

03 августа 2022, 11:30 | Обновлено 03 августа 2022, 12:08
274
0
Колос проиграл Александрии в спарринге
ФК Колос

29 июля «Колос» и «Александрия» провели контрольный поединок, в котором «горожане» одержали победу со счетом 2:0.

Все главные события этого матча произошли в первом тайме. Викентий Волошин открыл счет в матче, а в конце тайма пенальти реализовал Сергей Рыбалка.

Ковалевцы же свои отличные возможности, которых было минимум 2-3 в каждом из таймов, не реализовали. Как итог – сухая победа гостей.

Контрольный матч

«Колос» (Ковалевка) – «Александрия» (Александрия) – 0:2
Голи: Волошин, 24, Рыбалка, 41 (пен.)

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей

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Колос Ковалевка Александрия товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Колос - Александрия
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Источник Sport.ua
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