Колос проиграл Александрии в спарринге

29 июля «Колос» и «Александрия» провели контрольный поединок, в котором «горожане» одержали победу со счетом 2:0.

Все главные события этого матча произошли в первом тайме. Викентий Волошин открыл счет в матче, а в конце тайма пенальти реализовал Сергей Рыбалка.

Ковалевцы же свои отличные возможности, которых было минимум 2-3 в каждом из таймов, не реализовали. Как итог – сухая победа гостей.

Контрольный матч

«Колос» (Ковалевка) – «Александрия» (Александрия) – 0:2

Голи: Волошин, 24, Рыбалка, 41 (пен.)

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей