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Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 14:47 | Обновлено 31 июля 2022, 14:54
136
0

Ингулец – ЛНЗ – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

31 июля 2022, 14:47 | Обновлено 31 июля 2022, 14:54
136
0
Ингулец – ЛНЗ – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» в товарищеском матче сыграл вничью с ЛНЗ со счетом 1:1.

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Источник Sport.ua
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