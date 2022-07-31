Украина. Премьер лига31 июля 2022, 14:47 | Обновлено 31 июля 2022, 14:54
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Ингулец – ЛНЗ – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
31 июля 2022, 14:47 | Обновлено 31 июля 2022, 14:54
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В рамках подготовки к новому сезону «Ингулец» в товарищеском матче сыграл вничью с ЛНЗ со счетом 1:1.
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