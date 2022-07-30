Украина. Премьер лига30 июля 2022, 18:11 |
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Ингулец сыграл вничью с ЛНЗ в товарищеском матче
Украинские футбольные клубы провели контрольный матч
30 июля 2022, 18:11 |
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«Ингулец» (село Петрово, Кировоградская область) и «ЛНЗ» (Черкассы) сыграли вничью в рамках подготовительного матча к сезону.
Матч закончился со счетом 1:1. Счет открыл на 36-й минуте Ярослав Галенко, который поразил ворота «Ингульца». На 75-й минуте криворожани сравняли счет.
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