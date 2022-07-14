Тилль вернулся. Полтавская Ворскла в спарринге разгромила польский клуб
Днем ранее «Легионовия» проиграла контрольный матч «Заре»
В заключительном спарринге польского этапа учебно-тренировочных сборов «Ворскла» разгромила представителя местного третьего дивизиона – «Легионовию» из города Легьоново (7:0).
Венсан Тилль из Люксембурга вернулся в расположение полтавчан и отличился двумя голами в спарринге.
Еще до перерыва бело-зеленые спокойно отгрузили оппонентам 6 сухих голов. По два раза поражали цель Степанюк и Венсан Тилль, также забили Олейник и Козыренко. Во втором тайме поставил точку в игре Кравчук, забив седьмой гол.
Товарищеский матч
14 июля, Польша
Легионовия (Польша) – Ворскла (Украина) – 0:7
Голы: Степанюк (2), Венсан Тилль (2), Олейник, Козыренко, Кравчук.
Ворскла: Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник, Кравчук, Степанюк.
На смену выходили: Кулаковский, Черныш, Филипе, Марлисон.
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