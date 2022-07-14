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  4. Тилль вернулся. Полтавская Ворскла в спарринге разгромила польский клуб
Товарищеские матчи
Легионовия
14.07.2022, FT 0 : 7
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 21:23 | Обновлено 15 июля 2022, 02:12
1924
1

Тилль вернулся. Полтавская Ворскла в спарринге разгромила польский клуб

Днем ранее «Легионовия» проиграла контрольный матч «Заре»

14 июля 2022, 21:23 | Обновлено 15 июля 2022, 02:12
1924
1
Тилль вернулся. Полтавская Ворскла в спарринге разгромила польский клуб
YouTube

В заключительном спарринге польского этапа учебно-тренировочных сборов «Ворскла» разгромила представителя местного третьего дивизиона – «Легионовию» из города Легьоново (7:0).

Венсан Тилль из Люксембурга вернулся в расположение полтавчан и отличился двумя голами в спарринге.

Еще до перерыва бело-зеленые спокойно отгрузили оппонентам 6 сухих голов. По два раза поражали цель Степанюк и Венсан Тилль, также забили Олейник и Козыренко. Во втором тайме поставил точку в игре Кравчук, забив седьмой гол.

Товарищеский матч

14 июля, Польша

Легионовия (Польша) – Ворскла (Украина) – 0:7

Голы: Степанюк (2), Венсан Тилль (2), Олейник, Козыренко, Кравчук.

Ворскла: Ризнык, Пердута, Яворский, Зайков, Бацула, Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник, Кравчук, Степанюк.

На смену выходили: Кулаковский, Черныш, Филипе, Марлисон.

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Легионовия Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Венсан Тилль Руслан Степанюк Денис Олейник Юрий Козыренко Даниил Кравчук
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Источник Sport.ua
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veter
Зачем громить третьи лиги? Ну тренируйте контроль мяча, что ли.
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