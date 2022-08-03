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Металлист 1925
02.08.2022, FT 10 : 0
Рубикон
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Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 00:33 | Обновлено 03 августа 2022, 01:23
80
0

Металлист 1925 в спарринге с командой Второй лиги забил 10 голов

Харьковский клуб успешно преодолел «Рубикон» со счетом 10:0

03 августа 2022, 00:33 | Обновлено 03 августа 2022, 01:23
80
0
Металлист 1925 в спарринге с командой Второй лиги забил 10 голов
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» провел очередной спарринг в летнее межсезонье.

Харьковская команда убедительно выиграла у клуба Второй лиги «Рубикон» Киев со счетом 10:0.

Товарищеский матч

2 августа, Счастливое, Княжа-Арена

Металлист 1925 (Харьков) – Рубикон (Киев) – 10:0

Голы: Рафальский, 10 (автогол), Ременюк, 23, 36, Мартынюк 29, Зубков, 40, Русин, 50, 56, игрок на просмотре, 59, 87, игрок на просмотре, 61.

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Источник Sport.ua
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