Товарищеские матчи
02.08.2022, FT 10 : 0
Украина. Премьер лига03 августа 2022, 00:33 | Обновлено 03 августа 2022, 01:23
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Металлист 1925 в спарринге с командой Второй лиги забил 10 голов
Харьковский клуб успешно преодолел «Рубикон» со счетом 10:0
03 августа 2022, 00:33 | Обновлено 03 августа 2022, 01:23
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Клуб УПЛ «Металлист 1925» провел очередной спарринг в летнее межсезонье.
Харьковская команда убедительно выиграла у клуба Второй лиги «Рубикон» Киев со счетом 10:0.
Товарищеский матч
2 августа, Счастливое, Княжа-Арена
Металлист 1925 (Харьков) – Рубикон (Киев) – 10:0
Голы: Рафальский, 10 (автогол), Ременюк, 23, 36, Мартынюк 29, Зубков, 40, Русин, 50, 56, игрок на просмотре, 59, 87, игрок на просмотре, 61.
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