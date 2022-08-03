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  4. Металлист 1925 – Рубикон – 10:0. Видео голов и обзор матча
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Металлист 1925
02.08.2022, FT 10 : 0
Рубикон
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Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 10:20 | Обновлено 03 августа 2022, 11:07
215
0

Металлист 1925 – Рубикон – 10:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 августа 2022, 10:20 | Обновлено 03 августа 2022, 11:07
215
0
Металлист 1925 – Рубикон – 10:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в товарищеском матче разгромил «Рубикон» со счетом 10:0.

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Источник Sport.ua
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