Товарищеские матчи
02.08.2022, FT 10 : 0
Украина. Премьер лига03 августа 2022, 10:20 | Обновлено 03 августа 2022, 11:07
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Металлист 1925 – Рубикон – 10:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
03 августа 2022, 10:20 | Обновлено 03 августа 2022, 11:07
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В рамках подготовки к новому сезону «Металлист 1925» в товарищеском матче разгромил «Рубикон» со счетом 10:0.
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