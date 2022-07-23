6 голов на двоих. Рух уступил Гурнику, за который сыграл Лукас Подольски

Львовский «Рух» проиграл в Польше в товарищеском матче польскому клубу «Гурник» из Забже со счетом 2:4. Голами за «Рух» отличились Таллес Бренер и Василий Рунич.

Начало матча прошло на встречных курсах. На 18-й минуте Олковски воспользовался ошибкой Максима Белого возле собственной штрафной и открыл счет в матче. Через 9 минут активный Юрий Климчук, который мог забивать еще на первой минуте встречи, заработал пенальти. Таллес удачно реализовал 11-метровый удар и сравнял счет. А в конце тайма звездный игрок «Гурника» Лукаш Подольски протянул мяч по центру и отличной передачей вывел лицом к лицу с Панькивым Шимона Влодарчика. Тот не промахнулся и сделал счет 2:1.

Во втором тайме команды создавали моменты, но долго не могли забить. На 83-й минуте Непейпиев вырезал отличный пас в штрафную на Рунича, а тот направил мяч в сетку ворот соперника. А уже через минуту ответили хозяева – Дани Пачеко вышел на ударную позицию и пробил в дальний угол – 3:2. «Желто-черные» побежали отыгрываться, но попались на контратаку. На 86-й минуте Пачеко оформил дубль.

В итоге – поражение подопечных Леонида Кучука в Польше со счетом 2:4.

Товарищеский матч

23 июля 2022 года. 18:00. Забже (Польша). «Арена Забже»

Гурник Забже (Польша) – Рух Львов (Украина) – 4:2

Голы: Олковски, 18, Влодарчик, 42, Пачеко, 84, 86 – Таллес, 37 (пен.), Рунич, 83.

Рух Львов: Панькив, Лях, Сыч, Белый, Роман (Слесарь, 77), Сапуга (Пидгурский, 87), Федорчук (Довгий, 60), Бойчук (Непейпиев, 68), Таллес (Рунич, 60), Соломон (Притула) 52), Климчук (Карабин, 68).