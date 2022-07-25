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23.07.2022, FT 4 : 2
Украина. Премьер лига25 июля 2022, 09:35 | Обновлено 25 июля 2022, 09:44
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Гурник – Рух – 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 июля 2022, 09:35 | Обновлено 25 июля 2022, 09:44
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В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» уступил польскому «Гурнику» со счетом 2:4.
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