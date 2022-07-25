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Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 09:35 | Обновлено 25 июля 2022, 09:44
267
0

Гурник – Рух – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 июля 2022, 09:35 | Обновлено 25 июля 2022, 09:44
267
0
Гурник – Рух – 4:2. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовский «Рух» уступил польскому «Гурнику» со счетом 2:4.

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Источник Sport.ua
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