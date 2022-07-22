Украина. Премьер лига22 июля 2022, 21:11 | Обновлено 22 июля 2022, 21:29
536
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Днепр-1 разошелся миром в спарринге с клубом Аль-Наср
Матч прошел в Словении, где команда из Днепра проводит сборы
22 июля 2022, 21:11 | Обновлено 22 июля 2022, 21:29
536
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«Днепр-1» разошелся миром в спарринге с клубом «Аль-Наср» Дубай (0:0).
Матч прошел в Словении, где команда из Днепра проводит учебно-тренировочные сборы.
Товарищеские матчи
Днепр-1 (Украина) – Аль-Наср Дубай (ОАЭ) – 0:0
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