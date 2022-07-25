Украина. Премьер лига25 июля 2022, 08:18 | Обновлено 25 июля 2022, 08:31
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Днепр-1 – Аль-Наср – 0:0. Обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
25 июля 2022, 08:18 | Обновлено 25 июля 2022, 08:31
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В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» сыграл вничью с «Аль-Насром» из Дубая со счетом 0:0.
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