Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Аль-Наср – 0:0. Обзор матча
Украина. Премьер лига
25 июля 2022, 08:18 | Обновлено 25 июля 2022, 08:31
231
0

Днепр-1 – Аль-Наср – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 июля 2022, 08:18 | Обновлено 25 июля 2022, 08:31
231
0
Днепр-1 – Аль-Наср – 0:0. Обзор матча
СК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1» сыграл вничью с «Аль-Насром» из Дубая со счетом 0:0.

По теме:
Рух – Юность Верхня – 8:0. Видео голов и обзор матча
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Проходы Миколенко были хорошими»
Юрий ВИРТ: «Мы только втягиваемся в сезон. У нас была тяжелая дорога»
видео голов и обзор товарищеские матчи Днепр-1 контрольные матчи УПЛ Аль-Наср Дубай
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Футбол | 24 июля 2022, 10:14 1
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом
Вечный странник. Экс-игрок Шахтера снова стал свободным агентом

Веллингтон Нем покинул португальскую «Ароку» после полугода пребывания в команде

Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Футбол | 24 июля 2022, 18:54 9
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул
Миколенко забил гол и сделал ассист, Эвертон обыграл Блэкпул

Виталий удачно начал игру

Денис БОЙКО: «В Стамбуле у Фенербахче будет преимущество 12-го игрока»
Футбол | 25.07.2022, 02:20
Денис БОЙКО: «В Стамбуле у Фенербахче будет преимущество 12-го игрока»
Денис БОЙКО: «В Стамбуле у Фенербахче будет преимущество 12-го игрока»
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Теннис | 25.07.2022, 07:59
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Для ВСУ. Марта Костюк и Леся Цуренко устроили пикантную фотосессию на пляже
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Футбол | 24.07.2022, 08:24
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Реал без Лунина в США проиграл Барселоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов
23.07.2022, 09:00 22
Футбол
Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину
Воспитанник Карпат погиб, защищая Украину
23.07.2022, 12:21 1
Футбол
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
Разгромили Челси. Зинченко удачно дебютировал за Арсенал
24.07.2022, 08:42 15
Футбол
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
ВИДЕО. В одно касание. Миколенко забил гол в контрольном матче Эвертона
24.07.2022, 18:10 1
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
23.07.2022, 18:30
Теннис
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
Зозуля рассказал о донатах на армию от Зинченко, Миколенко и S1mple
24.07.2022, 15:27 1
Футбол
Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 в прыжках в длину
Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2022 в прыжках в длину
24.07.2022, 06:45 1
Другие виды
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
23.07.2022, 11:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем