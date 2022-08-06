Товарищеские матчи
06.08.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига06 августа 2022, 20:41 | Обновлено 06 августа 2022, 21:05
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Минай проиграл львовским Карпатам, отличился Дуць
Команды УПЛ и Первой лиги продолжают предсезонную подготовку
06 августа 2022, 20:41 | Обновлено 06 августа 2022, 21:05
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Клуб УПЛ «Минай» проиграл товарищеский матч львовским «Карпатам».
Команды продолжают предсезонную подготовку. Единственный гол у львовян забил Игорь Дуць.
Товарищеский матч
6 августа, Ужгород, стадион Авангард
Минай – Карпаты Львов – 0:1
Гол: Игорь Дуць, 45
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