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Товарищеские матчи
Минай
06.08.2022, FT 0 : 1
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 20:41 | Обновлено 06 августа 2022, 21:05
70
0

Минай проиграл львовским Карпатам, отличился Дуць

Команды УПЛ и Первой лиги продолжают предсезонную подготовку

06 августа 2022, 20:41 | Обновлено 06 августа 2022, 21:05
70
0
Минай проиграл львовским Карпатам, отличился Дуць
ФК Карпаты Львов. Игорь Дуць

Клуб УПЛ «Минай» проиграл товарищеский матч львовским «Карпатам».

Команды продолжают предсезонную подготовку. Единственный гол у львовян забил Игорь Дуць.

Товарищеский матч

6 августа, Ужгород, стадион Авангард

Минай – Карпаты Львов – 0:1

Гол: Игорь Дуць, 45

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Источник Sport.ua
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