Украина. Премьер лига07 августа 2022, 08:58 |
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Минай – Карпаты – 0:1. Видео гола и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
07 августа 2022, 08:58 |
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«Минай» проиграл товарищеский матч львовским «Карпатам». Единственный гол у львовян забил Игорь Дуць.
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