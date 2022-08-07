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  4. Минай – Карпаты – 0:1. Видео гола и обзор матча
Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 08:58 |
75
0

Минай – Карпаты – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

07 августа 2022, 08:58 |
75
0
Минай – Карпаты – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты Львов

«Минай» проиграл товарищеский матч львовским «Карпатам». Единственный гол у львовян забил Игорь Дуць.

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Источник Sport.ua
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