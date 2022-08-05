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Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 16:38 | Обновлено 05 августа 2022, 16:56
504
0

Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

05 августа 2022, 16:38 | Обновлено 05 августа 2022, 16:56
504
0
Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В пятницу, 5 августа, состоится товарищеский поединок, в котором сыграют «Минай» и львовские «Карпаты». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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