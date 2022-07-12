Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче

Киевское «Динамо» провело первый из двух запланированных товарищеских матчей с французским «Лионом». На эту встречу тренерский штаб Мирчи Луческу решил выставить резервный состав: пожалуй, только Гармаша можно считать безусловным игроком основы киевского клуба. Впрочем, и Сирота с Андриевским являются игроками, приближенными к основному составу.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь найти слабые места в обороне киевлян. Дважды близок к успеху был Пакета. Он пробивал из схожих позиций, но в обоих случаях его совсем немного подводила точность. Киевляне вскоре освоились на поле и начали проводить свои выпады. В одном из эпизодов Супряга сыграл на опережение, и Риу сбил игрока «Динамо». Ванат с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам, но «Лион» выручила штанга.

Открыли счет «бело-синие» благодаря мастерству Гармаша, который убежал от оппонента и сделал голевую передачу на Антюха.

Активное начало второго тайма в исполнении «львов» привело к двум опасным моментам у ворот «Динамо». Сначала свою реакцию продемонстрировал Бойко, а затем Кадевере не попал в уже незащищенные голкипером ворота. Киевляне ответили результативно: Супряга с линии штрафной технично пробил в угол.

Через несколько минут Эль-Арух отквитал один гол. Но последнее слово в матче осталось за «бело-синими». Отличился Викентий Волошин, который провел на поле всего шесть минут после выхода на замену.

Голи Антюха, Супряги і Волошина приносять динамівцям впевнену перемогу над @OL у першому протистоянні 💙 pic.twitter.com/WFjLdeMnMf — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 12, 2022

Товарищеский матч.

«Лион» – «Динамо» – 1:3

Эль-Арух (60) – Антюх (28), Супряга (57), В.Волошин (86)

На 20-й минуте Ванат не реализовал пенальти (штанга).

Диб (59)

«Лион» (до 61-й минуты): Риу, Диб, Ломами, Диоманде, Озкаджер, Дюбуа, Буна, Эль-Арух, Пакета, Кадевере, Баркола.

На замену вышли: Боневи, Боришич, Боуэ, Феликс, Лала, Боне, Огаро, Санчес и Лега.

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 64), Вивчаренко (Тымчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Кравченко (Дубинчак, 64), Андриевский, Шепелев, Гармаш, Антюх (В.Волошин, 80), Ванат , Супряга.

«Stade Pierre Rajon» (Бургуэн, Жалье, Франция)

ЛИОН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА