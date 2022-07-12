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Товарищеские матчи
Лион
12.07.2022, FT 1 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 20:59 | Обновлено 12 июля 2022, 21:52
2799
3

Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче

Киевляне провели первую встречу с французским клубом

12 июля 2022, 20:59 | Обновлено 12 июля 2022, 21:52
2799
3
Победа честолюбивых дублеров. Динамо обыграло Лион в товарищеском матче
twitter.com/OL

Киевское «Динамо» провело первый из двух запланированных товарищеских матчей с французским «Лионом». На эту встречу тренерский штаб Мирчи Луческу решил выставить резервный состав: пожалуй, только Гармаша можно считать безусловным игроком основы киевского клуба. Впрочем, и Сирота с Андриевским являются игроками, приближенными к основному составу.

Хозяева поля активно начали встречу, пытаясь найти слабые места в обороне киевлян. Дважды близок к успеху был Пакета. Он пробивал из схожих позиций, но в обоих случаях его совсем немного подводила точность. Киевляне вскоре освоились на поле и начали проводить свои выпады. В одном из эпизодов Супряга сыграл на опережение, и Риу сбил игрока «Динамо». Ванат с 11-тиметровой отметки развел мяч и голкипера по разным углам, но «Лион» выручила штанга.

Открыли счет «бело-синие» благодаря мастерству Гармаша, который убежал от оппонента и сделал голевую передачу на Антюха.

Активное начало второго тайма в исполнении «львов» привело к двум опасным моментам у ворот «Динамо». Сначала свою реакцию продемонстрировал Бойко, а затем Кадевере не попал в уже незащищенные голкипером ворота. Киевляне ответили результативно: Супряга с линии штрафной технично пробил в угол.

Через несколько минут Эль-Арух отквитал один гол. Но последнее слово в матче осталось за «бело-синими». Отличился Викентий Волошин, который провел на поле всего шесть минут после выхода на замену.

Товарищеский матч.

«Лион» – «Динамо» – 1:3

Эль-Арух (60) – Антюх (28), Супряга (57), В.Волошин (86)

На 20-й минуте Ванат не реализовал пенальти (штанга).

Диб (59)

«Лион» (до 61-й минуты): Риу, Диб, Ломами, Диоманде, Озкаджер, Дюбуа, Буна, Эль-Арух, Пакета, Кадевере, Баркола.

На замену вышли: Боневи, Боришич, Боуэ, Феликс, Лала, Боне, Огаро, Санчес и Лега.

«Динамо»: Бойко (Нещерет, 64), Вивчаренко (Тымчик, 64), Бурда, Сирота (Боль, 73), Кравченко (Дубинчак, 64), Андриевский, Шепелев, Гармаш, Антюх (В.Волошин, 80), Ванат , Супряга.

«Stade Pierre Rajon» (Бургуэн, Жалье, Франция)

ЛИОН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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mastorent
то этих хлопцев и надо ставить, грубо говоря. а то скоро опять будем лицезреть, как сидор с шепелем не могут полтора паса связать
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+1
Burevestnik
в ДК сейчас, с юношами, игроков на две команды для УПЛ.
И что первая, что вторая сильнее остальных.
К сожалению...  
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+1
DK1961
Ну и чудненько. Постепенно ребята сыгрываются. Глядишь и Супряга проснется
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+1
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