Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проводит два товарищеских матча с французским «Лионом».

В первой игре выиграли киевляне со счётом 3:1. Голы забили Антюх (28), Супряга (57), В.Волошин (86).

Команды встречались на Stade Pierre Rajon в коммуне Бургуэн-Жалье. Второй поединок, основными составами, пройдет в 22:00 по киевскому времени.

Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка