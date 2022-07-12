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  4. Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Товарищеские матчи
Лион
12.07.2022, FT 1 : 3
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 21:21 | Обновлено 12 июля 2022, 21:44
892
0

Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка

Смотрите видеообзор первой встречи команд за день во Франции

12 июля 2022, 21:21 | Обновлено 12 июля 2022, 21:44
892
0
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проводит два товарищеских матча с французским «Лионом».

В первой игре выиграли киевляне со счётом 3:1. Голы забили Антюх (28), Супряга (57), В.Волошин (86).

Команды встречались на Stade Pierre Rajon в коммуне Бургуэн-Жалье. Второй поединок, основными составами, пройдет в 22:00 по киевскому времени.

Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Динамо Киев).
60’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Лион.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Динамо Киев).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Антюх (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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