Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проведет два товарищеских матча с французским «Лионом». Обе встрече пройдут в коммуне Бургуэн-Жалье на стадионе «Stade Pierre Rajon». Начало первого поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу продолжает готовиться к противостоянию с «Фенербахче» в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов. В минувшую субботу киевляне встречались со швейцарским «Люцерном» и одержали победу со счетом 2:1. Отметим, что на будущую пятницу у «Динамо» запланирован спарринг с бельгийским «Антверпенем», а уже на следующей неделе состоится первая дуэль «бело-синих» с турецким клубом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лион» – «Динамо», за которой можно следить здесь.