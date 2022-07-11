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Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 20:43 |
543
0

Лион – Динамо. Матч 1. Текстовая трансляция

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

11 июля 2022, 20:43 |
543
0
Лион – Динамо. Матч 1. Текстовая трансляция
ФК Динамо Киев

Во вторник, 12 июля, киевское «Динамо» проведет два товарищеских матча с французским «Лионом». Обе встрече пройдут в коммуне Бургуэн-Жалье на стадионе «Stade Pierre Rajon». Начало первого поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Команда Мирчи Луческу продолжает готовиться к противостоянию с «Фенербахче» в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов. В минувшую субботу киевляне встречались со швейцарским «Люцерном» и одержали победу со счетом 2:1. Отметим, что на будущую пятницу у «Динамо» запланирован спарринг с бельгийским «Антверпенем», а уже на следующей неделе состоится первая дуэль «бело-синих» с турецким клубом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Лион» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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