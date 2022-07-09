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  4. Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
Товарищеские матчи
Люцерн
09.07.2022, FT 1 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 21:20 | Обновлено 09 июля 2022, 21:35
800
0

Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче

Киевская команда продолжает подготовку к еврокубкам

09 июля 2022, 21:20 | Обновлено 09 июля 2022, 21:35
800
0
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
Динамо Киев

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Товарищесий матч.

«Люцерн» - «Динамо» - 1:2.

 Эмини, 81 - Цыганков, 16 (пен), Вербич, 24.

 Вербич, 50 - Ндиайе, 65.

«Люцерн» (старт): Мюллер, Кампо, Фридек, Белоко, Ардаис, Дорн, Абубакар, Алаби Джашари, Бурш, Жакес.

«Динамо»Бущан (Нещерет, 76) - Кендзеора (Караваев, 72), Попов (Сирота, 76), Забарный (Боль, 80), Дубинчак (Вивчаренко, 46) - Сидорчук (Андриевский, 80), Шапаренко (Шепелев, 72), Буяльский, Вербич (Ванат, 72), Цыганков (Антюх, 80) - Беседин.

Стадион: «Герзаг» (Эммен, Швейцария).

ЛЮЦЕРН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Люцерн.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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