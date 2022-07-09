Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
Киевская команда продолжает подготовку к еврокубкам
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Товарищесий матч.
«Люцерн» - «Динамо» - 1:2.
Эмини, 81 - Цыганков, 16 (пен), Вербич, 24.
Вербич, 50 - Ндиайе, 65.
«Люцерн» (старт): Мюллер, Кампо, Фридек, Белоко, Ардаис, Дорн, Абубакар, Алаби Джашари, Бурш, Жакес.
«Динамо»: Бущан (Нещерет, 76) - Кендзеора (Караваев, 72), Попов (Сирота, 76), Забарный (Боль, 80), Дубинчак (Вивчаренко, 46) - Сидорчук (Андриевский, 80), Шапаренко (Шепелев, 72), Буяльский, Вербич (Ванат, 72), Цыганков (Антюх, 80) - Беседин.
Стадион: «Герзаг» (Эммен, Швейцария).
События матча
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