Люцерн – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба
В субботу, 9 июля, состоится товарищеский матч между швейцарским «Люцерном» и киевским «Динамо». Игра пройдет в Эммене (Швейцария) на поле стадиона «Герзаг», начало – в 19:00 по киевскому времени (18:00 по местному).
Киевляне очень тяжело начали подготовку к новому сезону и еще не могут втянуться в нормальный игровой ритм. Результативность оставляла лучшего - счета матчей (1:1 с «Ивердоном», 0:2 с «Лозанной», 1:0 с «Сьоном», 0:0 с «Янг Бойзом») тому подтверждение, пока не состоялся спарринг с «Сьоном-2».
Однако это сборы, поэтому можно на данный аспект пока закрыть глаза. Также напомним, что матч пройдет в рамках серии благотворительных игр «Play for Peace. Stop the War».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Люцерн» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
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