Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван стартовый состав Динамо на матч с Люцерном
Товарищеские матчи
Люцерн
09.07.2022 19:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 18:47 | Обновлено 09 июля 2022, 18:48
1124
0

Назван стартовый состав Динамо на матч с Люцерном

Шапаренко, Вербич и Цыганков выйдут с первых минут

09 июля 2022, 18:47 | Обновлено 09 июля 2022, 18:48
1124
0
Назван стартовый состав Динамо на матч с Люцерном
ФК Динамо Киев

В субботу, 9 июля, состоится товарищеский матч между швейцарским «Люцерном» и киевским «Динамо». 

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин.

Игра пройдет в Эммене (Швейцария) на поле стадиона «Герзаг», начало – в 19:00 по киевскому времени (18:00 по местному).

По теме:
Рух в товарищеском матче обыграл польскую Ягеллонию
Ворскла обменялась победами с польским Радомяком
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
стартовые составы Динамо Киев товарищеские матчи благотворительные матчи Люцерн контрольные матчи УПЛ Люцерн - Динамо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Футбол | 08 июля 2022, 21:15 2
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист
Красников рассказал, где будет базироваться Металлист

Гендиректор харьковчан – о будущем клуба

Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Футбол | 08 июля 2022, 21:35 4
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера
Источник: Металлист назначил спортдиректором экс-игрока Шахтера

Василий Кобин работал главным тренером «Миная» до сентября 2021 года

Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Футбол | 08.07.2022, 23:55
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
Футбол | 09.07.2022, 12:14
ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Теннис | 09.07.2022, 13:31
Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Будапешт. Байндл стартовала в квалификации с победы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
Не очень много. Челси готов предложить за Роналду скромную сумму
07.07.2022, 21:08
Футбол
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
Халеп проиграла экс-россиянке на пути в финал Уимблдона
07.07.2022, 19:19 3
Теннис
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
Евгений КРАСНИКОВ: «Есть план для Металлиста, если мы уходим в Днепр-1»
07.07.2022, 17:09 3
Футбол
ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в отборе
ЧМ-2024 по футзалу. Сборная Украины узнала соперников в отборе
07.07.2022, 16:07
Футзал
Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!
Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!
08.07.2022, 22:30 8
Футбол
Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19
Отгрузили 11 мячей. Украина уничтожила Бельгию на юниорском Евро-2022 U-19
08.07.2022, 16:35 1
Футзал
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
08.07.2022, 08:55 5
Футбол
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
08.07.2022, 08:25 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем