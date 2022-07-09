Назван стартовый состав Динамо на матч с Люцерном

В субботу, 9 июля, состоится товарищеский матч между швейцарским «Люцерном» и киевским «Динамо».

Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин.

Игра пройдет в Эммене (Швейцария) на поле стадиона «Герзаг», начало – в 19:00 по киевскому времени (18:00 по местному).