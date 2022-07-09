Товарищеские матчи
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Украина. Премьер лига09 июля 2022, 18:47 | Обновлено 09 июля 2022, 18:48
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Назван стартовый состав Динамо на матч с Люцерном
Шапаренко, Вербич и Цыганков выйдут с первых минут
09 июля 2022, 18:47 | Обновлено 09 июля 2022, 18:48
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В субботу, 9 июля, состоится товарищеский матч между швейцарским «Люцерном» и киевским «Динамо».
Стартовый состав «Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин.
Игра пройдет в Эммене (Швейцария) на поле стадиона «Герзаг», начало – в 19:00 по киевскому времени (18:00 по местному).
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