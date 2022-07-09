Товарищеские матчи
09.07.2022, FT 1 : 2
Украина. Премьер лига09 июля 2022, 23:35 |
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Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты товарищеского матча
09 июля 2022, 23:35 |
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В субботу, 9 июля, состоялся товарищеский матч между швейцарским «Люцерном» и киевским «Динамо».
Товарищеский матч
«Люцерн» – «Динамо» – 1:2
Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пен), Вербич, 24.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Люцерн.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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