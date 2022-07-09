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Украина. Премьер лига
09 июля 2022, 23:35 |
126
0

Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты товарищеского матча

09 июля 2022, 23:35 |
126
0
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В субботу, 9 июля, состоялся товарищеский матч между швейцарским «Люцерном» и киевским «Динамо». 

Товарищеский матч

«Люцерн» – «Динамо» – 1:2

 Эмини, 81 – Цыганков, 16 (пен), Вербич, 24.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Люцерн.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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