Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге

Киевское «Динамо» продолжает готовиться к противостоянию с «Фенербахче» в Лиге чемпионов и к новому сезону УПЛ.

В среду вечером команда Мирчи Луческу провела тренировочный матч против резервного состава ФК «Сьон», с основой которого киевляне встречались на прошлой неделе. Напомним, тренировочный сбор киевляне проводят вблизи города Сьон.

Киевляне владели игровым преимуществом на протяжении всей игры и победили со счетом 6:1.

Тренировочный матч

«Сьон-2» – «Динамо» – 1:6

Голы: Аймон (38) - Гармаш (1, 20), Дубинчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)

Стартовый состав «Динамо»: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцык, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.

На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.