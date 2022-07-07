Динамо разгромило резервный состав Сьона в спарринге
Команда Мирчи Луческу отгрузила соперникам шесть голов
Киевское «Динамо» продолжает готовиться к противостоянию с «Фенербахче» в Лиге чемпионов и к новому сезону УПЛ.
В среду вечером команда Мирчи Луческу провела тренировочный матч против резервного состава ФК «Сьон», с основой которого киевляне встречались на прошлой неделе. Напомним, тренировочный сбор киевляне проводят вблизи города Сьон.
Киевляне владели игровым преимуществом на протяжении всей игры и победили со счетом 6:1.
Тренировочный матч
«Сьон-2» – «Динамо» – 1:6
Голы: Аймон (38) - Гармаш (1, 20), Дубинчак (58), Ванат (61, пен.), Антюх (80, 82)
Стартовый состав «Динамо»: Бойко, Кравченко, Сирота, Бурда, Вивчаренко, Шепелев, Яцык, В.Волошин, Гармаш, Ванат, Супряга.
На замену выходили: Нещерет, Боль, Андриевский, Тымчик, Дубинчак, Антюх.
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