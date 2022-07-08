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Украина. Премьер лига08 июля 2022, 10:45 | Обновлено 08 июля 2022, 15:09
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Люцерн – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
08 июля 2022, 10:45 | Обновлено 08 июля 2022, 15:09
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В субботу, 9 июля, киевское «Динамо» проведет благотворительный поединок против швейцарского «Люцерна». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву.
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