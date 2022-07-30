Металлист 1925 и Черноморец расписали мировую в спарринге
Встреча завершилась без забитых мячей
30 июля в Счастливом на стадион «Княжа-Арена» состоялся товарищеский матч между «Металлистом 1925» и «Черноморцем».
Встреча завершилась без забитых голов.
Контрольный матч
«Металлист 1925» – «Черноморец» – 0:0
«Металлист 1925» (футболки синие): Сидоренко (к), Жичиков, Ткачук, Курило, Игрок на просмотре, Мартынюк, Габелок, Кравченко, Русин (Дмитренко 77), Ременюк (Игрок на просмотре 83), Зубков (Игрок на просмотре 77) )
Запас: Игорь Потомков, Максим Коваленко, Эмере, игроки на просмотре
Главный тренер – Валерий Кривенцов
«Черноморец» (футболки белые): Непогодов (Паст 46), Путря, Джеймс, Ермаков, Салюк, Кравченко С. (Ковальчук 71), Политыло, Кузык (Игрок на просмотре 77), Штгорин, Брагару, Русин Н. (Урсулов 8 )
Запас: Паст, Войтиховский, Суханов, Плакса, Игрок на просмотре
Главный тренер – Роман Григорчук
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