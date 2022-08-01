Товарищеские матчи
30.07.2022, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига01 августа 2022, 07:19 | Обновлено 01 августа 2022, 07:27
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Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
01 августа 2022, 07:19 | Обновлено 01 августа 2022, 07:27
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В рамках подготовки к новому сезону харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец» сыграли вничью со счетом 0:0.
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