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Металлист 1925
30.07.2022, FT 0 : 0
Черноморец
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Украина. Премьер лига
01 августа 2022, 07:19 | Обновлено 01 августа 2022, 07:27
135
0

Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

01 августа 2022, 07:19 | Обновлено 01 августа 2022, 07:27
135
0
Металлист 1925 – Черноморец – 0:0. Обзор матча
ФК Металлист 1925

В рамках подготовки к новому сезону харьковский «Металлист 1925» и одесский «Черноморец» сыграли вничью со счетом 0:0.

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Источник Sport.ua
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