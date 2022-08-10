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Домжале
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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 22:00 | Обновлено 10 августа 2022, 22:27
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1

Вторая победа за день. Шахтер уверенно обыграл Домжале

Коллектив Йовичевича основным составом не оставил шансов соперникам

10 августа 2022, 22:00 | Обновлено 10 августа 2022, 22:27
1010
1
Вторая победа за день. Шахтер уверенно обыграл Домжале
facebook.com/NKDomzale

Тренерский штаб донецкого «Шахтера» во главе с хорватским специалистом Игором Йовичевичем посреди текущей недели решил устроить своей команде серьезные испытания, которые по уровню совокупной нагрузки на коллектив в чем-то даже достигали классический еврокубковый поединок. В обеденное время суток «горняки» провели товарищескую встречу против аравийской «Аль-Адалы», одержав минимальную победу (1:0) резервным составом, а уже вечером основную группу футболистов ожидало противостояние против словенского «Домжале» – четвертой команды по итогам четырех туров нового сезона местного первенства

Превосходство в классе между ведущими исполнителями украинского клуба, даже в современных реалиях, над основным составом соперников, который еще на выходных играл матч национального первенства в таком же сочетании исполнителей, было заметно невооруженным глазом. «Шахтеру» очень легко удавалось выполнять ускорения в свободные зоны на чужой половине, а иногда дело даже доходило до своеобразной насмешки над оппонентами.

А как еще можно было назвать комбинацию с игрой пятками от Мудрика и Судакова на центральном входе в чужую штрафную на десятой минуте, которая завершилась падением Георгия после столкновения с соперником? Заработанный партнером пенальти без лишних сомнений выстрелом в левый нижний угол реализовал его партнер Михаил. Поскольку дончане получили ситуативное преимущество по счету, можно было предположить, что команда Йовичевича пожелает отойти на свою половину, однако этого не произошло.

А уже посреди первого тайма «горнякам» удалось фактически снять все вопросы в отчетном матче усилиями все того же Мудрика и небольшой доли везения, сопровождавшей выстрел Топалова с правого фланга штрафной на 34 минуты. За два оборота секундной стрелки до этого Михаил откликнулся на одну из многочисленных длиннющих передач из глубины поля. Да, «Шахтер» действительно не гнушался использовать вертикальный футбол для меньших затрат собственных сил.

Тактика команды Йовичевича хорошо работала во время первой половины игры, а уже в перерыве соперники полностью обновили состав, поэтому украинскому клубу пришлось немного уступить владение мяча. Однако использовать преимущество в количестве свежих игроков «Домжале» не торопился, поэтому «Шахтеру» удавалось останавливать выпады оппонентов еще на этапе построения. Высокий прессинг украинцы почти не применяли, и предпосылок для этого никаких не было, ведь две встречи в день были еще тем испытанием.

Товарищеский матч. 

«Домжале» – «Шахтер» - 0:3

Мудрик, 11, 32, Топалов, 34

  Мутавчич, 49 – Бондаренко, 23, Судаков, 42

«Домжале»: Мулалич – Клеменчич, Джурич, Шойссенгейр, Іленич – Гусмані (К), Маркуш – Йошт Пишек, Алич, Якупович – Дурдов.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Козик, Конопля – Степаненко (Крыськив, 66) – Мудрик, Судаков (Фарина, 90+1), Бондаренко, Топалов – Тотовицкий.

Стадион: «Спортни парк» (Домжале, Словения).

Удары (в створ): 14 (3) – 16 (5)
Угловые: 2 – 5.

ДОМЖАЛЕ-ШАХТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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nivava
ото нормальні суперники, а не якась там Рома...
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