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Товарищеские матчи
Домжале
10.08.2022, FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 23:30 | Обновлено 11 августа 2022, 00:06
406
0

Домжале – Шахтер – 0:3. Дубль Мудрика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Словении

10 августа 2022, 23:30 | Обновлено 11 августа 2022, 00:06
406
0
Домжале – Шахтер – 0:3. Дубль Мудрика. Видео голов и обзор матча
XSport

Донецкий «Шахтер» под руководством Игоря Йовичевича выиграл второй за этот день контрольный поединок, против словенского «Домжале» (3:0).

Все три гола были забиты в первом тайме. Дубль оформил Михаил Мудрик, также отличился Дмитрий Топалов.

В первом спарринге в этот день «Шахтер» обыграл саудовскую команду «Аль-Адала» со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника на 42-й минуте.

Благотворительные матчи были сыграны как часть турне Shakhtar Global Tour for Peace.

Это первые победы хорвата Игоря Йовичевича как рулевого донецкой команды.

Товарищеский матч

10 августа, Домжале (Словения)

Домжале (Словения) – Шахтер (Украина) – 0:3

Голы: Мудрик, 11 (пен), 32, Топалов, 34.

Видео голов и обзор матча

Полная видеозапись матча

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Топалов (Шахтер Донецк).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
11’
ГОЛ ! С пенальти забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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