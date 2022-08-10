Домжале – Шахтер – 0:3. Дубль Мудрика. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Словении
Донецкий «Шахтер» под руководством Игоря Йовичевича выиграл второй за этот день контрольный поединок, против словенского «Домжале» (3:0).
Все три гола были забиты в первом тайме. Дубль оформил Михаил Мудрик, также отличился Дмитрий Топалов.
В первом спарринге в этот день «Шахтер» обыграл саудовскую команду «Аль-Адала» со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника на 42-й минуте.
Благотворительные матчи были сыграны как часть турне Shakhtar Global Tour for Peace.
Это первые победы хорвата Игоря Йовичевича как рулевого донецкой команды.
Товарищеский матч
10 августа, Домжале (Словения)
Домжале (Словения) – Шахтер (Украина) – 0:3
Голы: Мудрик, 11 (пен), 32, Топалов, 34.
Видео голов и обзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
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