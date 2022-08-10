Донецкий «Шахтер» под руководством Игоря Йовичевича выиграл второй за этот день контрольный поединок, против словенского «Домжале» (3:0).

Все три гола были забиты в первом тайме. Дубль оформил Михаил Мудрик, также отличился Дмитрий Топалов.

В первом спарринге в этот день «Шахтер» обыграл саудовскую команду «Аль-Адала» со счетом 1:0 благодаря автоголу соперника на 42-й минуте.

Благотворительные матчи были сыграны как часть турне Shakhtar Global Tour for Peace.

Это первые победы хорвата Игоря Йовичевича как рулевого донецкой команды.

Товарищеский матч

10 августа, Домжале (Словения)

Домжале (Словения) – Шахтер (Украина) – 0:3

Голы: Мудрик, 11 (пен), 32, Топалов, 34.

Видео голов и обзор матча

Полная видеозапись матча