Украина. Премьер лига10 августа 2022, 19:10 |
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Вторая встреча за день. Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Домжале
Матч начнется в 20:00 по Киеву
10 августа 2022, 19:10 |
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10 августа в 20:00 донецкий «Шахтер» играет со словенским «Домжале» в благотворительном турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.
Состав «Шахтера» на матч с «Домжале»: Трубин, Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Тотовицкий.
Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина, Крыськив.
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