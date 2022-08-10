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  4. Вторая встреча за день. Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Домжале
Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 19:10 |
657
0

Вторая встреча за день. Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Домжале

Матч начнется в 20:00 по Киеву

10 августа 2022, 19:10 |
657
0
Вторая встреча за день. Йовичевич назвал состав Шахтера на матч с Домжале
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

10 августа в 20:00 донецкий «Шахтер» играет со словенским «Домжале» в благотворительном турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.

Состав «Шахтера» на матч с «Домжале»: Трубин, Конопля, Козик, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Стасюк, Фарина, Крыськив.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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