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Товарищеские матчи
Домжале
10.08.2022, FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 19:57 | Обновлено 10 августа 2022, 21:59
5903
7

Домжале – Шахтер – 0:3. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

10 августа 2022, 19:57 | Обновлено 10 августа 2022, 21:59
5903
7
Домжале – Шахтер – 0:3. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч. 

«Домжале» – «Шахтер» - 0:3

Мудрик, 11, 32, Топалов, 34

 Мутавчич, 49 – Бондаренко, 23, Судаков, 42

«Домжале»: Мулалич – Клеменчич, Джурич, Шойссенгейр, Іленич – Гусмані (К), Маркуш – Йошт Пишек, Алич, Якупович – Дурдов.

Запасные: Тратник, Мутавчич, Топалович, Зайшек, Йовичевич, Репас, Ткачук, Подлогар, Сайтоски, Мартынович, Перк, Дроле, Страйнар.

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Матвиенко, Козик, Конопля – Степаненко (Крыськив, 66) – Мудрик, Судаков (Фарина, 90+1), Бондаренко, Топалов – Тотовицкий.

Запасные: Шевченко, Стасюк.

Стадион: «Спортни парк» (Домжале, Словения).

📺 Видеотрансляция

В среду, 10-го августа, состоится товарищеский матч, в котором сразятся словенский «Домжале» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Домжале (Словения), на поле стадиона «Спортни парк», начало в 20:00.

Есть большие сомнения полагать, что донецкий «Шахтер» сейчас находится в хорошем расположении духа, так как команда под руководством нового главного тренера Игора Йовичевича не может победить вот уже четыре товарищеских матча кряду, хотя и начала свой летний сбор с таких серьезных соперников, как амстердамский «Аякс» (1:3) и итальянская «Рома». Очередную попытку прервать полосу неудач «горняки» будут совершать в противостоянии против словенского «Домжале», который прошлый сезон завершил на седьмой строчке своего национального первенства, а сейчас уже успел забраться на четвертое место после четырех сыгранных туров в новом футбольном году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Домжале» – «Шахтер». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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avk2307
Дожали Домжале
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veter
Второй тайм - сплошная травматология.
Зато комментатор Роман Тимощук понравился.
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0
igor shmuylo
Ето не показатель , будем смотреть  в лиге чемп.и в чемп.украины . А ето все товорняк, не серьезно.
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0
Злий Глобинець
В такому матчі Мудрик канєш красава! Якби з Ромою так
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0
KvlaD
На фоне бомжар, то есть домжал норм смотримся, а вот как в ЛЧ будет...
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0
AK.228
Сильно
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0
veter
У Топалова гол украли. Автогол от головы защитника.
Такая трансляция нехилая, что даже повторы есть.
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0
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