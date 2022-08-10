Товарищеские матчи
10.08.2022 20:00 - : -
Украина. Премьер лига10 августа 2022, 06:19 | Обновлено 10 августа 2022, 06:25
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Домжале – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 10 августа в 20:00 видеотрансляцию товарищеского матча
10 августа 2022, 06:19 | Обновлено 10 августа 2022, 06:25
234
0
10 августа в 20:00 донецкий «Шахтер» играет со словенским «Домжале» в благотворительном турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine.
Смотрите прямую видеотрансляцию второго матча горняков за игровой день.
Домжале – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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