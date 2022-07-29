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Товарищеские матчи
Эвертон
29.07.2022, FT 3 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 23:48 | Обновлено 30 июля 2022, 00:02
565
1

Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону

Нынешняя команда Миколенко оказалась сильнее прежней

29 июля 2022, 23:48 | Обновлено 30 июля 2022, 00:02
565
1
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Твиттер Эвертона

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Товарищеский благотворительный матч.

«Эвертон» (Ливерпуль, Англия) - «Динамо» (Киев, Украина) - 3:0.

 Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78.

Символический гол: Стреттон, 90 (пен).

«Эвертон»: Пикфорд - Паттерсон (Воррингтон, 83), Тарковски (Миллс, 83), Кин (Холгейт, 62), Годфри (Велш, 83), Миколенко (Винагре, 72), Дукуре (Аллан, 72), Ивобі (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макнил, 62), Калверт-Льюин (Алли, 62).

«Динамо»: Нещерет (Бойко, 46) - Кравченко (Тымчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Сирота (Боль, 75), Вивчаренко - Андриевский (Яцык, 75), Шепелев, Караваев, Гармаш  (Беседин, 75), Антюх (Шапаренко, 36) - Ванат (Царенко, 83).

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия).

ЭВЕРТОН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Эвертон.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 1
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veter
Блин, но не так же преподносятся такие события!!!
Эвертон одержал верх в товарищеском благотворительном матче на своём поле против экспериментального состава Динамо Киев.
После матча украинка исполнила знаменитую на весь мир Imagine на родине Джона Леннона - в Ливерпуле!
Спасибо ФК Эвертон и организаторам матча вместе с зам мэра города, которому устроили символический пенальти. Это тот человек, который занимается помощью переселенцам из Украины.
И т.д......
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