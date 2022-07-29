Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону

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Товарищеский благотворительный матч.

«Эвертон» (Ливерпуль, Англия) - «Динамо» (Киев, Украина) - 3:0.

Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78.

Символический гол: Стреттон, 90 (пен).

«Эвертон»: Пикфорд - Паттерсон (Воррингтон, 83), Тарковски (Миллс, 83), Кин (Холгейт, 62), Годфри (Велш, 83), Миколенко (Винагре, 72), Дукуре (Аллан, 72), Ивобі (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макнил, 62), Калверт-Льюин (Алли, 62).

«Динамо»: Нещерет (Бойко, 46) - Кравченко (Тымчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Сирота (Боль, 75), Вивчаренко - Андриевский (Яцык, 75), Шепелев, Караваев, Гармаш (Беседин, 75), Антюх (Шапаренко, 36) - Ванат (Царенко, 83).

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия).

ЭВЕРТОН - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА