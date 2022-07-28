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Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 16:38 | Обновлено 28 июля 2022, 16:39
172
0

Эвертон – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка киевского клуба

28 июля 2022, 16:38 | Обновлено 28 июля 2022, 16:39
172
0
Эвертон – Динамо. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев. 2015 год

В пятницу, 29 июля, состоится товарищеский поединок в рамках благотворительного турне «Match For Peace! Stop The War!» («Матч За Мир! Остановим Войну!»), в котором сыграют английский «Эвертон» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Гудисон Парк», начало – в 21:45 по киевскому времени.

После победы над турецким «Фенербахче» (2:1) в рамках квалификации Лиги чемпионов Мирча Луческу повез команду в Ливерпуль, где продолжит предоставлять своим футболистам игровую практику.  Основа, вероятно, получит отдых, шанс должны получить игроки, которые только пытаются доказать свою конкурентоспособность. Данная игра будет интересна еще через два фактора - во-первых, именно в «Эвертон» перешел экс-динамовец Миколенко, уже ставший в Ливерпуле своим, во-вторых, семь лет назад «Динамо» феерически разгромило «ирисок» в плей-офф Лиги Европы (5:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Эвертон» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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