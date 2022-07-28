В пятницу, 29 июля, состоится товарищеский поединок в рамках благотворительного турне «Match For Peace! Stop The War!» («Матч За Мир! Остановим Войну!»), в котором сыграют английский «Эвертон» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле стадиона «Гудисон Парк», начало – в 21:45 по киевскому времени.

После победы над турецким «Фенербахче» (2:1) в рамках квалификации Лиги чемпионов Мирча Луческу повез команду в Ливерпуль, где продолжит предоставлять своим футболистам игровую практику. Основа, вероятно, получит отдых, шанс должны получить игроки, которые только пытаются доказать свою конкурентоспособность. Данная игра будет интересна еще через два фактора - во-первых, именно в «Эвертон» перешел экс-динамовец Миколенко, уже ставший в Ливерпуле своим, во-вторых, семь лет назад «Динамо» феерически разгромило «ирисок» в плей-офф Лиги Европы (5:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Эвертон» – «Динамо», за которой можно следить здесь.