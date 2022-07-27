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Динамо Киев Проходит дальше
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Лига чемпионов
27 июля 2022, 22:39 | Обновлено 27 июля 2022, 22:54
4682
18

Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче

Киевский клуб вышел в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

27 июля 2022, 22:39 | Обновлено 27 июля 2022, 22:54
4682
18
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
twitter.com/aa_spor

Ответный поединок в Стамбуле между «Фенербахче» и «Динамо» должен был определить, кто выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, а кому придется понизиться в классе и попытать счастья в Лиге Европы – втором по рангу еврокубковом турнире.

Турецкий коллектив считался пускай и не явным, но все же фаворитом противостояния. Особенно после первого матча, по итогам которого хоть на табло и был зафиксирован счет 0:0, однако именно «Фенербахче» был ближе к тому, чтобы одержать победу. «Динамо» же на прошлой неделе и вовсе не нанесло ни одного удара в створ ворот.

Начался матч в Стамбуле многообещающе для болельщиков хозяев, которые гнали своих любимцев вперед. Уже на 9 минуте Кинг забил после передачи от Валенсии с левого фланга, однако тот до этого фолил против Забарного, из-за чего главный арбитр встречи Массимилиано Иррати взятие ворот не засчитал.

После получаса игры «динамовцам» выпала почти идеальный шанс открыть счет. Буяльский отличным пасом вывел к воротам Цыганкова, тот промчался с мячом через полполя, но не смог в штрафной площадке переиграть голкипера, который блестяще сблизился с Виктором и сыграл в мяч перед столкновением.

Еще в концовке первого тайма Мирче Луческу пришлось провести вынужденную замену, поскольку словенский легионер Беньямин Вербич получил повреждение. Вместо него на позицию левого вингера вышел 20-летний Владислав Ванат. На перерыв команды ушли с теми же 0:0 на табло.

Переломный момент в поединке произошел на 54 минуте встречи, когда Исмаил Юкчек получил вторую желтую карточку и оставил турков вдесятером. Численным большинством киевляне воспользовались почти сразу: Буяльский, против которого и совершил роковой фол Юкчек, с линии вратарской в одно касание замкнул прострел от Кендзеры.

Казалось бы, после этого «Динамо» просто обязано доводить противостояние до логического завершения, однако хозяева даже не думали сдаваться. Спустя 10 минут стамбульская команда заработала пенальти, и многие наверняка уже видели мяч в воротах, но только не Георгий Бущан. Вратарь «бело-синих» в очередной раз совершил шикарный сейв, отразив опаснейшую угрозу.

За 10 минут до конца основного времени стражу ворот «Динамо» снова пришлось спасать свою команду. На этот раз Георгий вытянул мяч из девятки, заставив вновь присесть подскочивших со скамейки игроков и членов тренерского штаба соперника. К сожалению, вскоре Бущан при выходе во время углового допустил ошибку: вратарь не дотянулся до мяча, чем сполна воспользовался Аттила Салаи, сравняв счет.

В дополнительное время «Динамо» полностью взяло игру под свой контроль, прижав игроков соперника к воротам. Судя по всему, «Фенербахче» хотело дотерпеть до серии пенальти, однако Александр Караваев во втором овертайме огорчил свою бывшую команду. Мяч после его удара вратарь стамбульцев поймал уже за линией ворот.

В самой концовке Бущан еще раз спас украинскую команду, став настоящим героем противостояния. Победа со счетом 2:1 вывела «Динамо» в следующий раунд квалификации, где киевлянам придется сразиться с австрийским «Штурмом».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч (первый матч – 0:0).

«Фенербахче» – «Динамо» – 1:2

Солои (89) – Буяльский (57), Караваев (114)

На 70-й минуте Валенсия не реализовал пенальти (вратарь)

Юкчек (29), Осаи-Сэмюэл (37), Валенстя (45+2), Мор (63), Солои (98) – Цыганков (14), Сидорчук (33), Дубинчак (45+2), Буяльский (58), Шапаренко (60), Попов (68), Гармаш (111)

Юкчек (54, вторая желтая карточка)

«Фенербахче»: Байындыр, Кадиоглу, Тиссеран (Линкольн, 85), Солои, Осаи-Сэмюэл, Кахведжи (Мор, 46; Брума, 77), Юкчек, Виллиан (Новак, 95), Росси, Валенсия (Дурсун, 77), Кинг.

«Динамо»: Бущан, Дубинчак (Вивчаренко, 106), Попов, Забарный, Кендзера (Караваев, 91), Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 106), Буяльский, Вербич (Ванат, 38), Цыганков, Беседин.

Арбитр: Массимилиано Иррати (Италия)

Стадион «Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)

ФЕНЕРБАХЧЕ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Аттила Салаи (Фенербахче).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
53’
Игрок команды Фенербахче получает красную карточку.
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 19
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Макс Максов
Бущан просто красень! Ну і Караваєв доказав, що Фенер тоді був не правий... Всіх з перемогою!
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+9
elPadrino
круто
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+8
KvlaD
Бущан спас Динамо от вылета, без фарта сегодня не обошлось.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Молодцы! Выстояли и победили! Ежик, ауууууу!!!!!!!!...................
Ответить
+7
oleksan751
Бущан просто кремень сегодня. Но Фенербахче неплохая команда, все линии сбалансированы, много хороших игроков. Нам эта игра в копилку.
Ответить
+6
avk2307
Всіх з перемогою.
Хто не вірив? 
Глобінець е?
Злий?
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
З перемогою! Бущан красава! Але роботи по вдосконаленню гри ще багато. Матч просто божевільний вийшов. 
Ответить
+3
bonv
Вітаю Динамо з так потрібною для України перемогою! Як і нашим ЗСУ важко але переможемо!
Ответить
+3
Михаил Степанов
Ох....давно я так не нервував від футболу..Дякуємо за перемогу!
Ответить
+3
Болела
Красені! На жилах гра, важко без практики. 
Але на характері витягнули!
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
Spectra
БУЩАНИЩЕ!!!
Ответить
+3
Bulba_sumkin
С победой, Динамо! 🤟🙌
Ответить
+2
.Zport
Супер матч, супер эмоции!! Всех украинцев с победой Динамо Киев!!
Ответить
+1
32may
Болельщикам Фенера отдельное спасибо за поддержку, Слава героям!! С победой!!
Ответить
0
Dmitriy Svistak
в таблицю кофіцієнтіф даний матч зарахують як нічию чи яяк перемогу7
Ответить
-5
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