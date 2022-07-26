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Динамо Киев
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Лига чемпионов
26 июля 2022, 00:07 |
251
0

Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго отборочного раунда Лиги чемпионов

26 июля 2022, 00:07 |
251
0
Фенербахче – Динамо. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 27 июля, состоится ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся стамбульский «Фенербахче» и киевское «Динамо». Поединок пройдет в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

На прошлой неделе команды провели первую встречу, в которой была зафиксирована нулевая ничья. «Это нормальный результат для нас, учитывая, что это была первая официальная игра за восемь месяцев. До этого мы играли только товарищеские поединки, и это было нелегко. Мы ведь не знали нашего потенциала на данный момент. Мы не рисковали, поединок был равным. Результат нормальный. Мы могли забить, у соперника тоже были моменты», - сказал после матча в Лодзи главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу.

  • Все самые яркие моменты матча «Фенербахче» – «Динамо» доступны в режиме Live в нашем Telegram

Отметим, что победитель двухматчевого противостояния, который определится в Стамбуле, в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с австрийским «Штурмом».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фенербахче» – «Динамо», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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