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Фенербахче
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Лига чемпионов
20 июля 2022, 22:55 | Обновлено 20 июля 2022, 23:13
3991
14

Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче

Победитель противостояния определится через неделю

20 июля 2022, 22:55 | Обновлено 20 июля 2022, 23:13
3991
14
Теперь – на Стамбул. Динамо и Фенербахче сыграли вничью в первом матче
twitter.com/aa_spor

Европейский путь в этом сезоне для киевского «Динамо» начинался довольно рано из-за того, что по итогам не до конца доигранного сезона команда Мирчи Луческу минимально уступила донецкому «Шахтеру» в чемпионской гонке. Именно поэтому «бело-синие» должны были начинать собственные международные выступления со второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором жребий оказался к ним не очень благосклонным.

Румынский наставник очень хорошо знаком с фундаментальными основами турецкого футбола, поэтому очередной эпизод противостояния против стамбульского «Фенербахче» для него не был чем-то неизведанным. Польский город Лодзь, как и в случае с матчами нашей национальной сборной, согласился гостеприимно принять у себя еврокубковые приключения киевлян в этом году, а местная публика, с привлечением беженцев из Украины, обеспечила крайне необходимую поддержку.

Поскольку по очевидным причинам киевляне имели меньше опыта проведения официальных матчей за последнее полугодие чем соперники, то не было удивительным то, что они заметно уступали в скорости в первой половине игры. Коллектив Жорже Жезуша на этом фоне даже не нуждался в приложении больших усилий для создания собственных голевых моментов, потому что местами соперники слишком прижимались к владениям Георгия Бущана.

И вот в таких случаях голкиперу «бело-синих» действительно приходилось спасать свою команду, как это было, например, в момент с ударом головой от Валенсии еще в завершение первой четверти игрового времени, или при попытке дальнего выстрела от Росси с левого фланга. Как таковые, эти моменты имели относительно посредственный уровень угрозы, однако на общем плане медленной игры выглядели ощутимым ударом по уверенности украинских болельщиков.

«Динамо» со своей стороны создало только неудачную попытку Беньямина Вербича завершить прострел Кендзеры с правого фланга на 27 минуте мимо дальней стойки, тогда как большинство атак киевлян завершалось еще у средней линии. Не мог найти себе места на переднем фронте атаки и Артем Беседин, которому постоянно партнеры отдавали передачи только в положение «вне игры». Заметны были проблемы и в фазе построения наступлений, на что, наверное, Мирча Луческу указал своим подопечным во время перерыва.

Ощутимых изменений после перерыва со стороны обеих команд не произошло, кроме разве что, того факта, что Жорже Жезуш использовал первую возможность для замены для ротации в центре защиты. Забавно, но именно из этой зоны Денис Попов скоро упустит один из двух лучших моментов команды в этой игре, пробив головой над перекладиной в завершение подачи из стандарта. Следующий шанс для киевлян выпал уже ближе к финальному свисту, когда Артему Беседину не удался дальний выстрел.

«Фенербахче» показывал проявления собственной активности только в виде периодических попыток своего главного тренера изменить ход встречи благодаря заменам. Мирча Луческу довольно долго сохранял равновесие в этом плане, однако все равно «Динамо» со временем произвело точечную ротацию без ощутимого влияния на ход встречи. В итоге, получили противостояние равных клубов, хотя начальные прогнозы были не столь оптимистичны.

Ответный матч между турецким «Фенербахче» и киевским «Динамо» состоится 27 июля в столице Турции.

Второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Первый матч.

«Динамо» – «Фенербахче» – 0:0

Сидорчук (58), Беседин (73), Гармаш (90) – Кинг (31), Дурсун (87), Юксек (90)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Попов (Сирота, 83), Забарный, Кендзера, Вербич (Ванат, 83), Шапаренко, Сидорчук, Цыганков (Караваєв, 88), Буяльский (Гармаш, 77), Беседин.

«Фенербахче»: Байындыр, Кадыоглу, Солои, Азиз (Тиссеран, 46), Осаи-Сэмюэл, Кахведжи (Брума, 63), Юксек, Виллиан Арао, Кинг (Линкольн, 63), Валенсия (Дурсун, 72), Росси (Гюлер, 72).

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

Стадион «Мейски» (Лодзь, Польша)

ДИНАМО - ФЕНЕРБАХЧЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Макс Максов
Сподобався Дубінчак, Циганков чомусь боявся брати на себе і загострювати... Ну і сейви Бущана, принесли нам цю закономірну нічию!
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+9
FunnyCat_____
Вполне хорошо , как для первой игры !
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+6
Віталій Ткачук
Ну таке, не програли, та й то добре. В матчі відповіді буде ще складніше, але це футбол, все може бути. Побажаємо удачі ВКДК!
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+5
Леха
0 ударов в створ ворот не кому забивать 
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+5
Igorrr
Фенербахче не змогли нав'язати свою гру, Динамо треба більше розкутості та впевності у своїх діях, морально не готові, а так в цілому не погано, треба розуміти що у наших гравців це перший серйозний матч і тому будемо вірити і надіятись на краще. У Луческу є над чим поміркувати перед матчем у Стамбулі. Вболіваємо за Динамо!
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+4
Тарас Чубак
На гру важко було дивитись, обидві команди поки не готові. Виділяти особливо немає кого, але Вербіча на банку 100%, він дуже повільний та не стійкий, постійно зажовує м'яч і тормозить атаки. Ну ще не соподобався сьогодні Буя та Кендзьора, занадто прямолінійний, не розумію чому грає він, а Тимчик або Караваєв бо надійністю від нього теж не пахне 
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+3
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avk2307
Другий тайм значно краще.
Суперник по зубам.
Треба атакувати і забивати в Стамбулі.
Нуль ударів в ствір треба виправляти
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+2
Михаил Степанов
старались, боролись, тужились...начало сезона-тяжело....но мастерство в гастрономе не купишь...работа с мячем ужасная...
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+2
veter
Админы угадали что ничья. И это лучше, чем в Будапеште.)
Нормально, если глянуть на статистику. У турков больше ударов и угловых.
5 раз в створ. У нас всё мимо... Зато карточек нахватились на шару.
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+1
Злий Глобинець
Слабенько. Фенер більше володів ініціативою, принаймні за той відрізок, що я дивився. З атакою великі проблеми. Тепер турки безумовні фаворити на своєму полі.
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-3
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nika007
Где трансферы, где? Сколько щас стоимость этого состава
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-10
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