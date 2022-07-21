Мирча ЛУЧЕСКУ: «Усиление? Никто сейчас не поедет играть в Украину»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» (0:0) и ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции.

– Довольны ли вы игрой своей команды?

– Это был первый официальный матч для нас за последние восемь месяцев. Пришлось нелегко, поскольку раньше мы играли только товарищеские поединки. Также проблема заключалась в том, что мы не знали свой потенциал сейчас. Мы не отважились рисковать в этой ситуации. Матч получился равным с нормальным результатом, ведь обе команды могли забить. Мы отдавали себе отчет в высоком уровне «Фенербахче», который хорошо поработал на трансферном рынке, приобретя хороших футболистов. Но мы все равно должны были играть с ними, несмотря на это, а также сложную ситуацию в Украине.

Считаю, счет 0:0 – положительный результат. Мы поедем на выездной матч за победой, ведь им придется рисковать, чтобы забить. Сегодня они тоже это делали, но мы имеем возможность добиться хорошего результата.

Жаль, что мы получили три желтых карточки, считаю, футболисты их не заслуживали в тех ситуациях, но ничего страшного, повторюсь, это был только наш первый матч.

– Стоит ли ожидать усиления состава перед ответным матчем?

– Нет. Кто сейчас приедет играть в Украину? Никто. Мы должны использовать тех, кто есть. В этом матче мы увидели свой потенциал, и в ответном матче все будет в порядке.

– Тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш начал производить замены уже в перерыве, а почему вы ждали до 77-й минуты?

– Потому что не хотел рисковать в сложившейся ситуации. Я хорошо знаю способности моих футболистов и команды. Ребята хорошо организованы. Кроме того, у «Фенербахче» 30 футболистов, а у нас всего 20 – вот в чем проблема.

– Почему произошла задержка при выходе на замену Караваева?

– Произошла ошибка, но она ни на что не повлияла, ведь до конца игры оставалось несколько минут. Я хотел, чтобы он играл в обороне, поскольку он очень хорошо взаимодействует с Цыганковым. Но в то же время, Цыганков и Буяльский в физическом плане выглядели не очень хорошо.

– Что вы думаете об атмосфере на трибунах во время матча?

– Она была хорошей, но я ожидал, что на наш матч придет больше людей, это поединок начальной стадии Лиги чемпионов. Возможно, это самый важный матч в квалификации. Но, повторюсь, собравшиеся на трибунах болельщики «Динамо» и «Фенербахче» обеспечили прекрасную атмосферу.