Динамо Киев

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19 июля 2022, 16:13 | Обновлено 19 июля 2022, 16:53
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Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Сложный соперник и условия, но кому сейчас легко…

19 июля 2022, 16:13 | Обновлено 19 июля 2022, 16:53
1070
0
Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

20 июля в польской Лодзи на стадионе «Мейски» состоится дебют для команды Мирчи Луческу в новом сезоне. В поединке второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Динамо» встретится с «Фенербахче». Украинские футболисты будут лишь номинальными хозяевами поля. Однако, учитывая то обстоятельство, что сейчас в Польше очень много украинцев, да и сами поляки активно поддерживают нашу страну, можно не сомневаться, что «бело-голубые» получат надлежащую поддержку.   

Динамо

В экстремальных условиях – иначе и не скажешь – готовилась к матчу против вице-чемпионов Турции киевская команда. Последний на данный момент официальный поединок «бело-синие» провели еще в декабре, сыграв вничью против «Зари» в рамках чемпионата Украины.

Кто мог тогда представить, что тот поединок, с одной стороны, будет последним официальным аж до следующего лета, а с другой – именно он «отправит» команду Луческу на итоговое второе место в таблице УПЛ, ведь до того матча «Шахтер» и «Динамо» шли вровень. Но дончане свою игру тура выиграли, и в итоге ушли на зимний перерыв лидерами. Этого оказалось достаточно, чтобы в итоге в досрочно завершившемся из-за рашистской агрессии сезоне считаться его победителем. Киевляне же со второй позиции в УПЛ отправились во второй раунд квалификации ЛЧ.

С тех пор утекло много воды. Поначалу были серьезные опасения на счет дальнейшего функционирования киевского клуба. Но слава Богу, слухи так и остались слухами. Более того, если сравнивать ситуацию «Динамо» и «Шахтера», то даже можно сказать, что «бело-синие» отделались легким испугом. Да, часть своих легионеров динамовцы потеряли, но Кенздьора и Вербич вернулись. Да и многоопытный Мирча Луческу и дальше возглавляет «Динамо».

К игре против «Фенербахче» киевляне готовились посредством проведения контрольных поединков по всей Европе. В рамках этого «турне» было сыграно девять матчей: четыре победы, две ничьи и три поражения.

Последние три-четыре поединка – Луческу явно наигрывал основной состав на игру против «канареек». Откровенно говоря, и последние результаты спаррингов, и само качество игры украинского вице-чемпиона оставляют желать лучшего.

По матчам против «Лиона» и «Антверпена» складывалось впечатление, что большинство динамовцев пока что не готовы к началу сезона. Явно «проседают» динамовские «креативщики» - Шапаренко, Вербич, Буяльский и даже Цыганков. Плюс явные проблемы в защите: Забарный в этих и других играх наделал ошибок на год вперед.

Учитывая проблемы с функциональной подготовкой, Луческу будет достаточно сложно определить стартовый состав. Правый фланг обороны – Кендзьора или Караваев? Если все-таки поляк, тогда Караваева можно смещать на левый фланг. Или, все же, довериться Дубинчаку?

Центр поля: Сидорчук не тянет, но проблемы со скоростью у капитана были всегда. Но вот плохая форма Шапаренко – это нонсенс. Не в лучших кондициях и Вербич. Может, лучше сделать выбор в пользу Ваната?

Сыграет ли Буяльский – тоже вопрос. Его Луческу заменил в проигранной встрече «Лиону» - очевидно, из-за травмы.

В общем, вопросов действительно много. И ответит на них лишь игра.      

Фенербахче

Турецкий вице-чемпион к поединку против «Динамо» тоже готовился посредством контрольных поединков. Но, в отличие от «бело-синих», стамбульцы в спаррингах не проигрывали – пять побед и одна ничья.

Главное событие из межсезонного лагеря «Фенера» - назначение главным тренером опытнейшего португальца Жорже Жезуша, который в прошлом сезоне возглавлял «Бенфику». Кстати, в минувшем сезоне ЛЧ Луческу уже противостоял Жезусу. И то противостояние закончилось в пользу португальца («Бенфика» и «Динамо» оказались в одной группе). Более того, «орлы» сумели опередить в таблице не только «Динамо», но и «Барселону», и в итоге вышли в плей-офф. Но этот факт не уберег Жезуса от отставки.

Тем не менее, в «Фенербахче» ставят именно на одиозную и харизматичную фигуру нового тренера. Боссы клуба уверены, что именно с Жезусом «канарейки» смогут достойно выступить в ЛЧ и наконец-то выиграть чемпионскую корону во внутреннем чемпионате.

Под нового тренера на берега Босфора прибывают и новые именитые игроки. Поговаривали даже, что звездный дуэт уругвайских форвардов Кавани -  Суарес может оказаться в «Фенербахче». Но не срослось. Срослось с Кингом, Росси, Линкольном, Мором и Брумой.

Не обошлось и без потерь. «Фенербахче» расстался со своими звездными исполнителями Озилом и Туфаном.       

Личные встречи

В официальных поединках команды пересекались нечасто – всего четыре раза. И все эти матчи – в рамках Лиги чемпионов. Впервые «бело-синие» встретились с «канарейками» в третьем квалификационном раунде ЛЧ в сезоне 2006/2007. Дома украинцы одолели турецкого гранда 3:1, а на выезде была зафиксирована результативная ничья 2:2. Через два года соперники встретились уже в одной группе чемпионской Лиги. Тогда в Киеве хозяева одержали минимальную победу 1:0, а в Стамбуле оппоненты разошлись «сухой» ничьей.

Прогноз

Жребий явно не был благосклонен к «Динамо». К тому же, обстановка – и профильная, и общественная – оставляют желать лучшего. Что из себя представляет сейчас «Динамо», наверное, не скажет и Луческу. По увиденном в контрольных поединках можно сделать вывод, что команда «сырая», многие игроки основы банально не готовы.

Однако и «Фенербахче» еще не начал играть в новом сезоне турецкой Суперлиги, так что с точки зрения игровой практики оппоненты в примерном паритете. Плюс команде нужно еще успеть приспособиться к требованиям Жезуса.

В общем, поединок будет сложным для каждой из сторон. Предположим, что он закончится результативной ничьей.  

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Забарный, Попов, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин

«Фенербахче»: Байиндир, Ким, Линкольн, Силва, Салаи, Юксек, Валенсия, Кадиоглу, Кахведжи, Семюэл, Росси.

 

20 июля, среда

Динамо – Фенербахче
Лодзь. Стадион имени Владислава Крола. 21:00
ДИНАМО ФЕНЕРБАХЧЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Глен Нюберг (Швеция)
Прогноз Sport.ua — 1:1

 

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Источник Sport.ua
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