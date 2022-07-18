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20.07.2022 21:00 - : -
Фенербахче
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Лига чемпионов
18 июля 2022, 22:52 | Обновлено 18 июля 2022, 22:53
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0

Динамо – Фенербахче. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка второго отборочного раунда Лиги чемпионов

18 июля 2022, 22:52 | Обновлено 18 июля 2022, 22:53
45
0
Динамо – Фенербахче. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

В среду, 20 июля, состоится первый поединок 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» встретится с «Фенербахче» (Стамбул, Турция). Матч пройдет в польской Лодзи на стадионе «Мейски» и начнется в 21:00 по киевскому времени.

В рамках подготовки к дуэлям с турецким клубом киевляне провели ряд товарищеских матчей. Итог этой серии спаррингов такой: 4 победы, 3 поражения и 2 ничьи. Активно готовился к противостоянию с «Динамо» и стамбульский клуб. «Канарейки» пять контрольных встреч выиграли, а в еще одном товарищеском матче «Фенербахче» была зафиксирована ничья.

Ранее «Динамо» и «Фенербахче» встречались четыре раза. В третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2006/2007 киевляне на своем поле обыграли «канареек» со счетом 3:1, а в Стамбуле была зафиксирована ничья (2:2). В 2008 году команды оказались в одной группе Лиги чемпионов. На поле «Фенербахче» соперники снова сыграли вничью (0:0), а в Киеве «бело-синие» одержали победу со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Фенербахче», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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