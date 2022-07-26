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Фенербахче
27.07.2022 20:00 2-й матч. Результат первого матча 0:0 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 июля 2022, 01:30 | Обновлено 26 июля 2022, 02:06
34
0

Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля в 20:00 ответный поединок Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле

26 июля 2022, 01:30 | Обновлено 26 июля 2022, 02:06
34
0
Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

В среду, 27 июля, состоится ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч пройдет в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).

Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч транслирует онлайн-платформа setantasports.com. Болельщики могут смотреть игру бесплатно, пройдя регистрацию.

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Источник Sport.ua
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