Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 20:00 ответный поединок Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле
В среду, 27 июля, состоится ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».
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Матч пройдет в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч транслирует онлайн-платформа setantasports.com. Болельщики могут смотреть игру бесплатно, пройдя регистрацию.
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