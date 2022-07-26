В среду, 27 июля, состоится ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором будут играть турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».

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Матч пройдет в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу» и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).

Фенербахче – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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