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26 июля 2022, 16:34 | Обновлено 26 июля 2022, 16:39
1087
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Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Сыграть через «не могу» и победить

26 июля 2022, 16:34 | Обновлено 26 июля 2022, 16:39
1087
1
Фенербахче – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 июля, на стамбульском стадионе «Шюкрю Шарачоглу» состоится ответный поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов между местным «Фенербахче» и «Динамо». Первая игра 20 июля в польской Лодзи завершилась нулевой ничьей.

В случае победы киевляне выйдут в третий раунд квалификации ЛЧ, где сыграют против австрийского «Штурма». А вот если потерпят неудачу, то придется играть в третьем раунде квалифайна Лиги Европы против чешского «Словацко».  

Фенербахче

Новый чемпионат Турции стартует лишь на следующие выходные, поэтому подготовку к ответному поединку против «Динамо» вице-чемпионы Турции начали с тренировочных занятий.

Уже на следующий день после первой встречи с «бело-синими» Жезус провел полноценную тренировку на базе «канареек». Занимались стамбульцы и на клубном стадионе «Шюкрю Шарачоглу».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

По индивидуальной программе работал полузащитник Хакан Яндаш.

А вот еще одного полузащитника - Луиса Густаво – в составе «Фенера» в ближайшее время мы не увидим. По той причине, что бразилец на правах свободного агента перешел в «Аль-Наср».

Еще одна потеря – защитник Ким Мин Чже. Кореец перебрался в «Наполи».

Вряд ли сыграет против «Динамо» еще один защитник «канареек» Сердар Азиз, который после первого поединка не тренировался вовсе. В первом матче против «Динамо» центрбек получил травму. И, судя по всему, в ответном поединке не сыграет.

Накануне игры с киевлянами «Фенер» пополнился очередным новичком. Контракт с клубом подписал уже бывший форвард «Кальяри» Жоао Педро. Однако против нашей команды он не сыграет.

Еще одно примечательное событие из лагеря наших соперников – за три дня перед игрой наставнику «канареек» Жорже Жезусу исполнилось 68 лет. Подопечные пообещали португальскому специалисту в качестве подарка победу в игре с вице-чемпионом Украины.

Стоимость билетов на игру высокая. Самый дешевый пропуск на матч – порядка 370 гривен, самый дорогой – почти восемь тысяч грн. Приобрести билеты на игру можно лишь онлайн. Однако для украинских болельщиков будет исключение: за день до матча, а также в день игры, «тикеты» можно будет приобрести в гостевой кассе.   

Динамо

Первая за последние восемь месяцев официальная игра «Динамо» не разочаровала. Хотя и не было должной интенсивности и автоматизма в действиях «бело-синих», нужно признать, что они сыграли на пределе своих нынешних возможностей.

После матча Луческу остался доволен своими подопечными. И пообещал в Стамбуле сыграть на победу. И в этом можно не сомневаться.

Другое дело, что черпать резервы для усиления румынский тренер сейчас не может. Но вот варьировать тактиками – почему бы и нет? Если в первой игре против «канареек» Луческу удивил своего визави тем, что сыграл вторым номером, то почему бы в ответном поединке не сыграть с позиции силы?

Хотя для такой позиции, понятное дело, его подопечным нужно прибавить в «физике». И некоторые из них на правильном пути – Шапаренко, Сидорчук, Дубинчак, Попов. А вот от Цыганкова и Буяльского в первой игре ожидали большего. Может быть, они прибавят уже к ответному поединку.

Вряд ли стоит ожидать хотя бы малейшей ротации в составе «Динамо». По всей видимости, на «Шюкрю Шарачоглу» выйдут те же игроки «Динамо», которые выходили в стартовом составе неделю назад.

Кадровые проблемы «Динамо» не изменились. Все так же вне игры из-за травм и повреждений два форварда – Кулач и Супряга. Поэтому Беседину на острие атаки вообще нет альтернативы. 

Личные встречи

Предстоящий поединок станет шестым очным для оппонентов. На данный момент перевес за динамовцами: две победы и три ничьих. Все предыдущие матчи – в рамках Лиги чемпионов. Впервые «бело-синие» встретились с «канарейками» в третьем квалификационном раунде ЛЧ в сезоне 2006/2007. Дома украинцы одолели турецкого гранда 3:1, а на выезде была зафиксирована результативная ничья 2:2. Через два года соперники встретились уже в одной группе чемпионской Лиги. Тогда в Киеве хозяева одержали минимальную победу 1:0, а в Стамбуле оппоненты разошлись «сухой» ничьей. Еще одна «сухая» ничья зафиксирована 20 июля сего года в Лодзи. 

Прогноз

Первый поединок оказался сложным для обеих команд, как мы и предполагали. Динамовцы еще далеки от своей оптимальной формы, да и дисбаланс имеется в подготовке игроков. И на данном этапе это нормально. Киевляне в первом матче отказались и от контроля мяча, и от коротких передач. И этим серьезно запутали карты команде Жезуса. Чувствовалось, что турки более свежие, более мобильные, однако по уровню и классу – команды приблизительно одного уровня. К тому же, в конце той встречи турки заметно подсели.

Ничего не поменялось и перед ответной игрой. Фаворитом видится вице-чемпион Турции, однако лишь потому, что играет в родных стенах, где поддержка «12-го игрока» ему всегда обеспечена. Но иных серьезных козырей у «канареек» сейчас нет. Поэтому у нашего вице-чемпиона будут возможности выжать из игры максимум. Прогнозируем минимальную победу подопечных Луческу. 

Ориентировочные составы:

«Фенербахче»: Байиндир, Кадиоглу, Салай, Тиссран, Семюэл, Кахведжи, Юксак, Аран, Кинг, Валенсия, Росси.

«Динамо»: Бущан, Кендзьора, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин.

27 июля, среда

Фенербахче – Динамо
Стамбул. Стадион «Шюкрю Шарачоглу». 20:00
ФЕНЕРБАХЧЕ  ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Массимилиано Иррати (Италия)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник Sport.ua
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AK.228
Віримо і сподіваємось .... Хоч і с такою беззубою грою у нападі
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