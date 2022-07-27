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Лига чемпионов
27 июля 2022, 23:10 | Обновлено 27 июля 2022, 23:29
31837
0

Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле

27 июля 2022, 23:10 | Обновлено 27 июля 2022, 23:29
31837
0
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

В среду, 27 июля, проходит ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Матч проходит в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу», начало – в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).

Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор

Удаление, Юкшек, 53 мин.

ГОЛ! 0:1. Буяльский, 57 мин.

Незабитый пенальти, 69 мин.

ГОЛ! 1:1. Салаи, 89 мин.

ГОЛ! 1:2. Караваев, 114 мин.

Видео ожидается

События матча

114’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Караваев (Динамо Киев).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Аттила Салаи (Фенербахче).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
53’
Игрок команды Фенербахче получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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