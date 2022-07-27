Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле
В среду, 27 июля, проходит ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».
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Матч проходит в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу», начало – в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).
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Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Удаление, Юкшек, 53 мин.
ГОЛ! 0:1. Буяльский, 57 мин.
Незабитый пенальти, 69 мин.
ГОЛ! 1:1. Салаи, 89 мин.
ГОЛ! 1:2. Караваев, 114 мин.
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События матча
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