В среду, 27 июля, проходит ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют турецкий «Фенербахче» и киевское «Динамо».

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Матч проходит в Стамбуле на «Шюкрю Сараджоглу», начало – в 20:00 по киевскому времени. Первая игра неделей ранее завершилась вничью (0:0).

Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор

Удаление, Юкшек, 53 мин.

ГОЛ! 0:1. Буяльский, 57 мин.

Незабитый пенальти, 69 мин.

ГОЛ! 1:1. Салаи, 89 мин.

ГОЛ! 1:2. Караваев, 114 мин.

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