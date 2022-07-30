29 июля в 21:45 в Ливерпуле прошел благотворительный матч, в котором играли английский «Эвертон» и киевское «Динамо» (3:0).

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Украинский защитник Виталий Миколенко вывел «ирисок» с капитанской повязкой на игру против своей бывшей команды. Поединок имел статус благотворительного. Средства, которые удалось собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Уже на 4-й минуте Доминик Калверт-Льюин, перекинув головой мяч через Руслана Нещерета, забил быстрый гол в ворота киевлян. Во втором тайме Дуайт Макнил оформил дубль (3:0).

Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча

Исполнение гимна Украины

Ой у лузі червона калина

ГОЛ! 1:0. Доминик Калверт-Льюин, 4 мин.

Сумасшедший удар Андриевского со штрафного

ГОЛ! 2:0. Дуайт Макнил, 73 мин.

ГОЛ! 3:0. Дуайт Макнил, 78 мин.

Символическое исполнение пенальти, 90+5 мин

Полная видеозапись матча