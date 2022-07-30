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Украина. Премьер лига
30 июля 2022, 00:05 | Обновлено 30 июля 2022, 01:09
1403
0

Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 29 июля в Ливерпуле

30 июля 2022, 00:05 | Обновлено 30 июля 2022, 01:09
1403
0
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
FH

29 июля в 21:45 в Ливерпуле прошел благотворительный матч, в котором играли английский «Эвертон» и киевское «Динамо» (3:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Украинский защитник Виталий Миколенко вывел «ирисок» с капитанской повязкой на игру против своей бывшей команды. Поединок имел статус благотворительного. Средства, которые удалось собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Уже на 4-й минуте Доминик Калверт-Льюин, перекинув головой мяч через Руслана Нещерета, забил быстрый гол в ворота киевлян. Во втором тайме Дуайт Макнил оформил дубль (3:0).

Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча

Исполнение гимна Украины

Ой у лузі червона калина

ГОЛ! 1:0. Доминик Калверт-Льюин, 4 мин.

Сумасшедший удар Андриевского со штрафного

ГОЛ! 2:0. Дуайт Макнил, 73 мин.

ГОЛ! 3:0. Дуайт Макнил, 78 мин.

Символическое исполнение пенальти, 90+5 мин

Полная видеозапись матча

События матча

90’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Эвертон.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Дуайт Макнил (Эвертон).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Тарковски (Эвертон).
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Источник Sport.ua
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