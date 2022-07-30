Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 29 июля в Ливерпуле
29 июля в 21:45 в Ливерпуле прошел благотворительный матч, в котором играли английский «Эвертон» и киевское «Динамо» (3:0).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Украинский защитник Виталий Миколенко вывел «ирисок» с капитанской повязкой на игру против своей бывшей команды. Поединок имел статус благотворительного. Средства, которые удалось собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию матча
Уже на 4-й минуте Доминик Калверт-Льюин, перекинув головой мяч через Руслана Нещерета, забил быстрый гол в ворота киевлян. Во втором тайме Дуайт Макнил оформил дубль (3:0).
Эвертон – Динамо – 3:0. Герой дня – Миколенко. Видео голов и обзор матча
Исполнение гимна Украины
Ой у лузі червона калина
ГОЛ! 1:0. Доминик Калверт-Льюин, 4 мин.
Сумасшедший удар Андриевского со штрафного
ГОЛ! 2:0. Дуайт Макнил, 73 мин.
ГОЛ! 3:0. Дуайт Макнил, 78 мин.
Символическое исполнение пенальти, 90+5 мин
Полная видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Он состоится 31 июля
Sport.ua следит за тренировочными сборами команд украинской Премьер-лиги