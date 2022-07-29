Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан

29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле состоится благотворительный матч.

На поле стадиона «Гудисон Парк» выйдут английский «Эвертон» и киевское «Динамо».

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Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко с капитанской повязкой выйдет против своей бывшей команды.

Поединок будет иметь статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Стартовые составы команд