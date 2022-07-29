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39’ 1 : 0
Украина. Премьер лига29 июля 2022, 21:15 | Обновлено 29 июля 2022, 21:26
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Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Матч пройдет в Ливерпуле 29 июля в 21:45
29 июля 2022, 21:15 | Обновлено 29 июля 2022, 21:26
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29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле состоится благотворительный матч.
На поле стадиона «Гудисон Парк» выйдут английский «Эвертон» и киевское «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко с капитанской повязкой выйдет против своей бывшей команды.
Поединок будет иметь статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Стартовые составы команд
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