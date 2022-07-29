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Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 21:15 | Обновлено 29 июля 2022, 21:26
3998
0

Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан

Матч пройдет в Ливерпуле 29 июля в 21:45

29 июля 2022, 21:15 | Обновлено 29 июля 2022, 21:26
3998
0
Эвертон – Динамо. Стартовые составы. Миколенко выведет ирисок как капитан
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

29 июля в 21:45 по киевскому времени в Ливерпуле состоится благотворительный матч.

На поле стадиона «Гудисон Парк» выйдут английский «Эвертон» и киевское «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко с капитанской повязкой выйдет против своей бывшей команды. 

Поединок будет иметь статус благотворительного. Средства, которые удастся собрать, пойдут на поддержку Украины в войне против рф.

Стартовые составы команд

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Эвертон Динамо Киев товарищеские матчи благотворительные матчи Виталий Миколенко контрольные матчи УПЛ Эвертон - Динамо стартовые составы
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Источник Sport.ua
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